Après une première campagne en F2 en demi-teinte avec ART Grand Prix, lors de laquelle il n’a remporté qu’une victoire en course sprint, tandis que son équipier George Russell a remporté le titre, Jack Aitken va disputer la saison 2019 avec Campos Racing.

"Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de commencer à travailler avec Campos après un début prometteur lors des essais d’après-saison" a déclaré Aitken. "Ils ont l’ambition et la capacité de rivaliser au plus haut niveau, et bien qu’il y ait beaucoup de travail à faire, je suis confiant quant au fait que nous serons à la hauteur lors de la première manche. Nous visons le sommet, rien de moins."

Adrian Campos, propriétaire et président de l’équipe éponyme, est également ravi de ce recrutement : "Nous sommes ravis que Jack se joigne à notre équipe. C’est un pilote extrêmement talentueux et en faisant le nécessaire, nous nous battrons pour les grands honneurs. Nous aspirerons aux objectifs les plus élevés avec notre travail et le talent naturel de Jack."