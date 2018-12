Après trois saisons de GP3, il est temps pour Giuliano Alesi de passer à l’échelon supérieur, à savoir la F2. Et quoi de mieux que d’y accéder avec l’équipe où il vient justement de passer trois ans, à savoir Trident ? Le pilote de la Ferrari Driver Academy repond à quelques questions après cette promotion dans l’antichambre de la F1.

Qu’est-ce que ça fait de devenir un pilote de F2 ?

C’est une chance incroyable ! D’abord, je veux remercier Trident, et ça va être un plaisir de continuer à rouler avec eux en F2. C’est une nouvelle catégorie, une nouvelle aventure, et je suis vraiment impatient. Cette année ne s’est pas passée comme on l’espérait mais j’espère avoir une saison pleine de succès avec Trident en 2019. On va travailler dur cet hiver et essayer de revenir aussi forts que possible pour le début de la saison.

Etes-vous préparé pour la pression plus forte en F2 ?

Bien sûr que je le suis ! Ca va être une nouvelle aventure avec une nouvelle voiture, de nouveaux pneus, un nouveau programme, donc je suis vraiment impatient. L’excitation et le plaisir sont bien plus grands que la pression.

Vous avez déjà testé la voiture de F2 à Abu Dhabi. Comment l’avez-vous trouvée par rapport à la voiture de GP3 ?

Le moteur est complètement différent et avec le turbo vous devez anticiper certaines choses, ce qui n’est pas le cas en GP3. C’est un des points clés, mais gérer les pneus et la voiture sont aussi deux choses différentes. Je suis heureux de ces premiers essais parce que j’ai pu faire un bon chrono et terminer sixième le dernier jour. C’était ma première expérience avec une voiture de F2, donc je n’ai pas pu réaliser le tour parfait, mais de manière générale ça s’est bien passé. C’est un bon début et je vais continuer de travailler dur.

Comment se passer la familiarisation avec la partie F2 de l’équipe ?

Nous sommes déjà très proches, ce qui est important. Pour un pilote, une équipe est comme une seconde famille, donc la bonne relation est cruciale. Il y a quelques personnes que je connais déjà de cette année donc tout semble promettre de belles choses.

Comment va se passer votre préparation hivernale ?

Je vais essayer d’en apprendre plus sur la catégorie, la manière dont se déroulent les courses, les arrêts aux stands, donc je vais faire mes devoirs pour arriver pleinement préparé pour l’ouverture de la saison.