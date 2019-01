Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié ont officiellement dévoilé leur concept de détection de jeunes talents du sport automobile. De nombreuses personnalités étaient présentes pour l’occasion.

Amis de longue date, Jacques Villeneuve, champion du monde 1997 de F1, et Patrick Lemarié, pilote d’essais en F1 pendant quatre saisons et champion d’Europe d’endurance 2001, sont partis d’un constat regrettable mais réel : le manque de possibilités offertes au plus grand nombre, quels que soient les moyens, la nationalité ou le sexe, de réaliser leur rêve : devenir pilote automobile.

Redonner sa chance au plus grand nombre, sélectionner exclusivement sur des critères de talent et d’équité, le tout à un prix raisonnable : FEED Racing France ambitionne ainsi d’alimenter le sport automobile en futurs champions.

Projet international, FEED Racing a choisi la France comme premier théâtre, sur le prestigieux circuit de Nevers Magny-Cours. Les 96 candidats potentiels de 2019 s’affronteront en terre française pour décrocher un volant dans un championnat européen de Formule 4, et au sein d’un top team. L’identité du championnat et le nom de l’écurie seront dévoilés sous peu.

A terme, FEED Racing se développera sur d’autres terrains de jeu, dans d’autres pays.

Les inscriptions pour la première campagne française seront ouvertes dès le 16 janvier 2019 uniquement sur le site internet www.feedracingfrance.fr et par téléphone au +33 (0) 3 86 21 86 34.

Les stages de pilotage débuteront les 20/21/22 avril, lors du week-end de Pâques, pour les 24 premiers inscrits. D’autres sessions suivront en juillet et en août, dans la limite des 96 places disponibles cette première année. Pour chaque session, 5 journées intensives de stage (3 jours puis 2 jours), à bord de six F4 construites par Mygale, qui permettront aux candidats d’apprendre, découvrir, progresser, faire leurs preuves et affronter le chrono. A matériels et pneus égaux, sous le regard expert de deux pilotes de classe internationale.

Les candidats, hommes et femmes, âgés de 14 à 20 ans et de toutes nationalités, pourront prétendre à la victoire finale, quelles que soient leurs expériences en karting. À l’exclusion de tout parcours en monoplaces.