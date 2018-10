Vendredi, Ott Tänak a redonné un second souffle à ses espoirs de titre en dominant la première étape du RallyRACC Catalunya - Rally de España.

Décidément passionnante, la lutte à trois pour le titre de Champion du Monde FIA des Rallyes a tenu toutes ses promesses. Placé dans le rôle d’outsider, Ott Tänak (Toyota Yaris) s’était juré d’attaquer pour revenir sur le leader Thierry Neuville (Hyundai i20) et son poursuivant Sébastien Ogier (Ford Fiesta) et force est de constater que l’Estonien n’a pas failli à sa promesse !

Vendredi, Ott Tänak maîtrisait à merveille les pistes de terre de la Costa Daurada pour terminer la première étape avec 26’’8 d’avance sur Dani Sordo (Hyundai i20). Le local de l’étape comptait lui-même 2’’9 de marge sur Elfyn Evans (Ford Fiesta).

Encore plus important dans sa quête du titre, le pilote Toyota distançait nettement Sébastien Ogier et Thierry Neuville, respectivement septième et neuvième avant d’aborder l’asphalte de l’unique manche sur surface mixte au calendrier.

Sur les sept spéciales, Ott Tänak ne terminait qu’une fois en dehors du trio de tête et ne signait qu’un scratch. L’Estonien creusait donc l’écart grâce à une régularité impressionnante sur des routes glissantes ne profitant pas à ses deux rivaux qui s’élançaient juste avant lui.

« Rien n’est encore fait », tempérait le leader. « C’était une journée piégeuse. La voiture était vraiment bonne en début d’après-midi, puis j’ai commencé à être en difficulté sans savoir pourquoi. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour rester sur la route, mais je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. »

Pour son premier rallye sur terre depuis le mois de mai, Dani Sordo (Hyundai i20) s’offrait un scratch avant de dépasser Elfyn Evans dans la dernière spéciale.

À une demi-seconde d’Elfyn Evans, on retrouvait Sébastien Loeb (Citroën C3). Pour sa troisième et dernière apparition de la saison, le nonuple Champion du Monde souffrait d’abord de sous-virage avant de passer de la neuvième à la quatrième place.

Le principal adversaire d’Ott Tänak n’était autre que son équipier Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris). En passe de prendre la tête dans La Fatarella - Vilalba, le Finlandais perdait près d’une minute suite à une crevaison. Relégué au dixième rang, il répliquait en remportant les deux dernières spéciales du jour. Avec trois scratches en sept spéciales, il occupait finalement la cinquième position, 1’’5 devant Andreas Mikkelsen (Hyundai i20). Derrière, Sébastien Ogier pointait à 3/10e du Norvégien.

Malgré un spectaculaire tête-à-queue, Craig Breen (Citroën C3) était cinquième avant la dernière spéciale du jour. L’Irlandais perdait toutefois un gros morceau de son aileron arrière et rétrogradait à la huitième place.

Dans le rôle d’ouvreur, Thierry Neuville faisait face aux conditions les plus difficiles et perdait plusieurs secondes en manquant un croisement. Le Belge terminait la journée à près d’une minute de la tête. Auteur d’une légère sortie de route en matinée puis d’un tête-à-queue, Esapekka Lappi (Toyota Yaris) complétait le top dix vendredi soir à Salou.

Vendredi soir, les équipes profitent d’une assistance un peu plus longue que d’habitude afin de transformer les voitures en les adaptant d’une spécification terre à une spécification asphalte. Dès demain, les concurrents évolueront donc sur le goudron pour deux boucles identiques de trois spéciales et un dernier test sur le front de mer de Salou. Les sept spéciales cumuleront 121,9 km.