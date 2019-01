Esapekka Lappi veut apprendre au côté de son nouvel équipier Sébastien Ogier avant de pouvoir jouer le titre en WRC dès 2020.

Transfuge de Toyota Gazoo Racing, Esapekka Lappi évoluera désormais avec le sextuple Champion du Monde des Rallyes Sébastien Ogier chez Citroën Total World Rally Team.

Malgré une victoire et trois autres podiums avec le constructeur japonais, le Finlandais estime qu’il n’est pas encore prêt à jouer le titre cette année. Il est néanmoins déterminé à engranger l’expérience nécessaire au côté du Français pour y parvenir dès 2020.

« Je ne pense pas que ce soit déjà mon année », a-t-il confié au micro de wrc.com. « J’ai encore besoin d’un peu d’expérience sur certains rallyes. Cette année, il faudra surtout essayer d’apprendre et d’avoir une meilleure vision d’ensemble. Je veux apprendre des choses avec Sébastien, voir comment il s’adapte, sa stratégie et sa façon de travailler tout au long du week-end. C’est le champion en titre. Peut-être que les choses seront différentes pour moi en 2020. »

Esapekka Lappi en a profité pour dévoiler ses premières impressions de la C3 WRC, une voiture qui n’a connu la victoire qu’à trois reprises depuis ses débuts en 2017.

« Quand on découvre la voiture à l’usine, on peut voir comment elle a été construite et conçue », a-t-il précisé. « Ils ont déployé beaucoup d’énergie afin de la rendre simple pour que les pilotes puissent changer des choses entre chaque spéciale. Cela m’a vraiment impressionné. Je me suis alors demandé pourquoi les résultats n’avaient pas été meilleurs, car j’ai l’impression que la voiture a un énorme potentiel. »

Avec la perspective d’un ensemble compétitif à sa disposition, le Finlandais vise mieux que sa cinquième place obtenue à l’issue de la saison 2018.

« J’aimerais bien sûr faire mieux que l’an passé », a-t-il conclu. « Cela passe par une place dans les quatre premiers du championnat, mais beaucoup de pilotes auront le même objectif. Ma progression est la chose la plus importante. »