Fidèle à sa tradition de faire confiance à des jeunes pilotes, pour les accompagner ensuite jusqu’aux sommets, Citroën Racing a choisi avec Esapekka Lappi, le plus prometteur d’entre eux.

Le Finlandais de 27 ans s’est en effet affirmé ces dernières saisons comme un futur champion et compte déjà un palmarès éloquent eu égard à sa faible expérience (40 départs en championnat du monde, dont 19 au volant d’une WRC). C’est en 2012, à l’occasion du rallye de Finlande, qu’Esapekka se fait pour la première fois remarquer à l’échelon mondial, en tenant longtemps la dragée haute à un certain Sébastien Ogier à monture équivalente.

Titré dans son pays cette année-là, il suit une ascension méthodique, en devenant également champion d’Europe en 2014, avant de remporter le WRC2 en 2016. Depuis le rallye du Portugal 2017, et son accession à la catégorie reine, Esapekka n’a cessé d’impressionner, s’affirmant lui aussi comme un " Flying Finn ", ces Finlandais volants qui marquèrent l’histoire de la discipline, avec une première victoire sur ses terres l’an passé pour sa quatrième course seulement aux commandes d’une WRC.

Cette saison, il a de nouveau confirmé ces bonnes prédispositions en se montrant à la fois régulier et rapide sur toutes les surfaces (3een Sardaigne, en Allemagne et en Grande-Bretagne). Au point de figurer aujourd’hui à la quatrième place provisoire du championnat, derrière les trois hommes forts qui se disputent le titre mondial. Preuve qu’avec Janne Ferm, son navigateur depuis 2010, ils sont parfaitement complémentaires à Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, premières recrues annoncées de l’équipe. Mélange d’expérience et de jeunesse, le duo Ogier-Lappi a assurément fière allure et aura pour mission de briguer la victoire sur tous les terrains dès 2019.

En échange, Kris Meeke a été confirmé chez Toyota.

ILS ONT DIT

Pierre Budar, Directeur de Citroën Racing

" Nous tenions à engager l’an prochain deux équipages très compétitifs et l’arrivée d’Esapekka constitue donc une excellente nouvelle ! C’est dans l’ADN de notre marque de faire confiance à des jeunes et il a assurément le profil idéal. Talentueux, déterminé, appliqué, il devrait former une paire à la fois complémentaire et redoutable avec Sébastien. Il dispose encore d’une marge de progression, aussi nous allons faire en sorte de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu’il poursuive son impressionnante ascension. "

Esapekka Lappi

" Je suis évidemment ravi de rejoindre l’équipe et d’être le futur équipier de Sébastien. C’est une bonne opportunité pour moi de continuer à progresser. Après avoir appris au contact de Jari-Matti Latvala l’an passé, et de Ott Tänak cette année, j’aurais toutes les cartes en mains pour être encore meilleur si je parviens aussi à m’inspirer de Seb ! Je suis convaincu que la voiture a beaucoup de potentiel, à l’instar de l’équipe, qui a une grande histoire dans la discipline. L’envie affichée par Pierre, de me recruter, a également beaucoup compté dans mon choix. Puis c’est aussi un beau challenge que d’essayer de gagner ensemble. "