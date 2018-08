Après des prestations décevantes le mois dernier, la lutte au sommet entre Thierry Neuville et Sébastien Ogier va reprendre ce week-end en Allemagne.

En difficulté sur les routes finlandaises ultra-rapides en juillet dernier, Thierry Neuville (Hyundai i20) n’avait pu accrocher que la neuvième place, quatre rangs derrière Sébastien Ogier (Ford Fiesta). Le Français revenait ainsi à 21 points du leader alors qu’il n’en reste plus que 150 à prendre sur les cinq dernières manches du calendrier.

Deuxième et dernier rallye 100 % asphalte du calendrier, l’ADAC Rallye Deutschland a déjà été conquis par les deux hommes. Il y a quatre ans, Thierry Neuville s’y était même offert son premier succès en WRC malgré un accident à quelques heures du départ.

« Nous avons déjà obtenu des résultats fantastiques en Allemagne, comme notre première victoire en 2014 », confiait-il. « Nous avons aussi connu des moments plus difficiles. Malgré notre week-end frustrant en Finlande, nous menons toujours le championnat et je suis prêt à retrouver les avant-postes. C’est génial d’arriver ici en leader, mais cela veut dire que je ne peux pas me reposer sur mes lauriers. Bien au contraire, je vais attaquer autant que possible. »

L’Allemagne aura d’ailleurs des allures de rallye à domicile pour le Belge, né dans la ville germanophone et frontalière de Saint-Vith.

Malgré le soutien local, cette épreuve sera l’une des plus dures de l’année en mêlant différents types de route et des conditions imprévisibles compliquant le choix des pneumatiques et les réglages.

Les pilotes s’affronteront sur des voies d’accès étroites au cœur des vignes de la Meuse, des routes de campagne et les pistes d’entraînement militaire de la base de Baumholder, réputées par les énormes blocs de béton longeant la chaussée.

Triple vainqueur de l’épreuve, Sébastien Ogier s’était imposé lors du dernier rendez-vous sur asphalte en Corse. Le tenant du titre souhaite désormais mettre sa prestation finlandaise derrière lui et il espère tirer davantage de sa Ford Fiesta.

« Nous n’avions pas le rythme souhaité en Finlande », déclarait-il. « Le Rallye d’Allemagne est complètement différent et nous voulons nous battre à nouveau au sommet. C’est toujours plaisant de retrouver l’asphalte, d’autant que nous étions performants en Corse. Ce rallye sera toutefois difficile et tout le monde sait à quel point le défi proposé est grand avec autant de spéciales différentes. »