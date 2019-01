Elfyn Evans estime pouvoir mettre sa saison décevante derrière lui afin de jouer régulièrement la victoire et les podiums cette année.

Le Gallois sort d’une campagne décevante avec M-Sport Ford World Rally Team, achevée au septième rang seulement du championnat.

Son regain de forme, souligné par une troisième place en Espagne et une sixième place en Australie en fin d’année, lui a toutefois laissé de bons espoirs pour se battre aux avant-postes dès le coup d’envoi de la nouvelle saison.

« C’était une année très décevante, surtout la première moitié de saison », a-t-il reconnu. « Beaucoup de choses m’ont coupé dans mon élan. Nous avons aligné les mauvais résultats pour des raisons diverses. J’étais sur la défensive et cela allait de mal en pis. Vers la fin, j’étais beaucoup plus détendu au volant. Nous avons signé d’excellents temps sur certaines spéciales. Cela m’a donné confiance et je suis convaincu que nous avons démontré avoir le rythme pour gagner des rallyes. Maintenant, il faut tout mettre bout à bout et le faire sur chaque rallye. »

Elfyn Evans entame sa quatrième saison complète au plus haut niveau du WRC avec l’équipe M-Sport et cette stabilité lui offre davantage de raisons d’être optimiste.

Malgré deux podiums seulement en 2018, le Gallois précise qu’il ne ressent aucune pression de résultat avant le premier rendez-vous de l’année, le Rallye Monte-Carlo (24-27 janvier).

« J’aborde cette nouvelle saison de manière positive », a-t-il ajouté. « Je pense avoir trouvé le bon équilibre pour mon pilotage. J’espère pouvoir me battre pour des victoires et bien plus de podiums. Je ne me sens pas sous pression, j’ai même plutôt hâte d’y être. L’équipe est toujours motivée pour gagner et je me sens vraiment bien dans cet environnement. »