Dorian Boccolacci débutera en Formule 2 à Spa, en remplacement de l’expérimenté Roberto Merhi chez MP Motorsport. Le jeune français roulait jusqu’à présent en GP3, où il effectuait sa deuxième saison dans la catégorie, déjà chez MP Motorsport. Il a d’ailleurs remporté la dernière course en date, à Budapest, et est pour l’instant septième au championnat, après avoir terminé sixième l’an passé avec Trident.

Boccolacci sera donc l’équipier de Ralph Boschung pour le reste de la saison, à savoir Spa, Monza, Sochi et Abu Dhabi. Il est évidemment ravi de se voir donner une chance dans l’antichambre de la F1 : "Je saisis cette opportunité des deux mains. Etre promu en F2 à mi-saison de ma seconde année en GP3 est un signe de confiance de la part de MP Motorsport, une équipe avec laquelle je me suis vraiment bien adapté. Je suis impatient d’avoir plus de puissance et d’appuis, et ce sur la piste la plus excitante du calendrier."

Sander Dorsman, team manager de MP Motorsport, explique son choix de promouvoir Dorian Boccolacci dans la catégorie supérieure, au détriment de son pilote le plus expérimenté : "Dorian a été incroyable en GP3 avec nous. On travaille vraiment bien ensemble donc on est heureux de le promouvoir dans la meilleure catégorie de notre programme. Je suis sûr qu’il s’adaptera vite à la voiture de F2."

Souhaitons bonne chance à Dorian Boccolacci, qui est dorénavant l’unique représentant français en F2.