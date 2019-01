Lucas di Grassi avait effectué une belle pole position mais voit tous ses efforts réduits à néant. Le Brésilien a fait une infraction lors de son tour de rentrée aux stands et voit donc son résultat annulé. Il s’élancera depuis la dernière place de la grille.

Par conséquent, la première ligne sera composée de Sébastien Buemi et Pascal Wehrlein, qui seront donc les favoris pour cette troisième course de l’année. Avec d’Ambrosio et di Grassi en fond de peloton, la course promet d’être animée !

Retrouvez les résultats complets des qualifications ici !