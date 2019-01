Quel est votre sentiment au soir de cette victoire historique ?

C’est effectivement une victoire sensationnelle, c’est un symbole fort et extrêmement important pour nous que d’arriver à accrocher ce centième succès en WRC dès la première course de la saison, qui plus est sur une épreuve aussi mythique que le Monte-Carlo, qui se court de surcroit majoritairement sur notre territoire. C’est également une vraie satisfaction d’ajouter une huitième victoire à notre palmarès commun avec Sébastien et Julien, en cette année de centenaire de Citroën. En nous retrouvant cette année, nous nourrissions l’espoir d’écrire ensemble de nouvelles pages de l’histoire de la discipline et notre première course ne pouvait pas connaître meilleur dénouement.

Comment décririez-vous la performance de Sébastien et Julien ?

Dans un rallye aussi fou que celui-ci, avec des choix de pneus encore très difficiles, des conditions de route particulièrement piégeuses, ils se sont tout simplement montrés impériaux. Impériaux de maîtrise et de sérénité. C’est très intéressant de travailler avec eux, car ils vont droit au but et savent pertinemment sur quoi nous devons nous concentrer. Ils nous permettent de progresser vite et il va d’ailleurs nous falloir continuer à travailler sans relâche car cette première manche laisse clairement présager d’une saison encore plus disputée que jamais. Au-delà de Sébastien et Julien, qui ont évidemment été exceptionnels, je te tiens à saluer la performance de tous les membres de l’équipe. Ils ne se sont jamais démobilisés, même dans nos quelques moments de doute de l’an passé, et n’ont pas compté leurs heures pour parvenir à lancer aussi idéalement notre campagne 2019. Ce succès, c’est aussi clairement le leur !