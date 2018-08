Craig Breen (207 S2000) et Stéphane Lefebvre (208 R2) inauguraient la Peugeot Rally Academy ce week-end dans le cadre de la deuxième manche FIA ERC en Lettonie. La neige et la glace n’ont pas refroidi les deux jeunes recrues qui ont livré de magnifiques duels pour la victoire au général et en deux roues motrices.

Craig Breen : objectif atteint

Co-piloté par David Moynihan, Craig Breen a donné le ton de ce rallye. Dès la première étape, le pilote officiel enchainait les meilleurs temps et pointait en tête au volant de la 207 S2000. Il poursuivait sur sa lancée le samedi, jour de ses 23 ans, avec deux nouveaux scratches à son actif. La suite ne fut qu’un combat sans merci livré entre sa 207 S2000 et la Ford Fiesta RRC de Jari Ketomaa.

« En vitesse de pointe nous laissions 30 km/h, explique Craig Breen. Sur ces spéciales rapides, cela peut vite faire la différence mais nous le savions. Nous n’avons rien lâché, l’objectif initial étant d’être sur le podium. C’est chose faite ! »

Craig et David ont décroché six meilleurs temps sur les 14 possibles et terminent à 31 secondes du vainqueur en dépit d’un problème de connectique avec l’alternateur en fin de rallye.

« Je continue de rêver éveiller ! C’est une fabuleuse opportunité d’avoir pu disputer ce beau rallye avec de magnifiques spéciales. Vivement la prochaine étape sous les couleurs Peugeot Rally Academy. »

Stéphane Lefebvre : des débuts très remarqués

Au volant de la Peugeot 208 R2, Stéphane Lefebvre et Thomas Dubois ont offert un véritable festival et animé ce rallye. Non seulement ils découvraient le pilotage sur glace mais ils ont tenu la dragée haute aux ténors des deux roues motrices. Stéphane a décroché d’entrée des scratches qu’il a enchaîné sous le regard médusé des observateurs.

Du haut de ses 20 ans, le nordiste a mené la catégorie des deux roues motrices jusqu’à la dernière étape où un souci de boîte de vitesses l’a contraint à lever le pied face à son rival Risto Immonen qui attendait à quelques secondes le moindre faux pas du pilote de la Peugeot Rally Academy.

« Je me suis régalé, souligne Stéphane Lefebvre. Je découvrais ces conditions qui finalement sont assez proches de la terre. J’ai donc été de suite dans le rythme et j’ai pris beaucoup de plaisir dans des spéciales incroyables, rapides et glacées et je décroche 6 meilleurs chronos. »

Stéphane et Thomas achèvent leur premier rallye européen au 2e rang des deux roues motrices en ayant démontré un incroyable potentiel de pilotage mais aussi de la Peugeot 208 R2. Tous deux s’engageront à titre personnel à la première manche du championnat de France des Rallyes au Touquet, à domicile. Ils seront de nouveau sous les couleurs de la Peugeot Rally Academy du 25 au 28 avril aux Açores avace la sélection au complet, Jérémi Ancian faisant son entrée dans le clan.

Les impressions du côté du management de Peugeot Sport

Bruno Famin, le patron de Peugeot Sport, est lui aussi très satisfait des performances de ses poulains : « « C’est un excellent début pour la Peugeot Rally Academy. Nos deux jeunes pilotes ont défendu ces couleurs avec brio et ont signé des performances très probantes en plus d’une excellente régularité. »

« Malgré la différence de vitesse de pointe, la Peugeot 207 S2000 reste une redoutable rivale et la référence de sa catégorie. Craig l’a prouvé mais aussi François Delecour qui complète le podium. Je dois souligner que Craig a confirmé qu’il est un incroyable combattant et que j’ai été frappé par la faculté d’adaptation de Stéphane. Il découvrait ce terrain ainsi que le cadre d’un championnat d’Europe. Il a fait un très beau rallye au volant de la 208 R2. »