Sam Bird a signé sa première pole position de la saison, et la première d’Envision Virgin Racing cette année, lors de l’E-Prix de Marrakech. Il devance Jean-Eric Vergne et le vainqueur de la course précédente, Antonio Felix da Costa.

Mitch Evans a signé une belle performance pour Jaguar en atteignant la superpole mais s’est raté lors de son tour. Jean-Eric Vergne a signé un chrono de 1’17"535. Juste après lui, Antonio Felix da Costa s’élançait et malgré un tour brouillon, a échoué à seulement 0"091 du Français, prouvant que la BMW est vraiment la monoplace en forme de ce début de saison. Son équipier Alexander Sims le devançait en qualifications mais s’est raté en superpole, échouant à plus de huit dixièmes de Vergne.

Ensuite, c’est Sébastien Buemi qui s’est élancé, mais il a terminé à deux dixièmes de Vergne, malgré un tour rapide. Le dernier à s’élancer pour la superpole était Sam Bird, qui avait signé le meilleur temps des qualifications jusque là, et le pilote Virgin Racing ne s’est pas économisé avec une grosse attaque qui lui a permis de prendre la pole pour 46 millièmes !

Pascal Wehrlein a fait sensation pour ses débuts dans la discipline. L’Allemand dispute son premier E-Prix puisqu’il n’avait pas été libéré par Mercedes en fin d’année dernière pour celui de Riyad. Il s’élancera septième après avoir manqué la superpole pour seulement deux centièmes de seconde.

Robin Frijns, Nelson Piquet, Jérôme d’Ambrosio et Luca di Grassi complètent le top 10. Felipe Massa a signé le 15e temps, trois places devant Tom Dillmann, qui a été victime d’une rupture de freins alors qu’il rentrait aux stands après son tour rapide et a percuté, dans la voie des stands, la voiture de Frijns. Victime d’un problème mécanique, le malheureux Stoffel Vandoorne s’élancera dernier.