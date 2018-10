Le Chili a fait son apparition au sein d’un Championnat du Monde FIA des Rallyes étoffé qui a été dévoilé vendredi à Paris.

Composé des treize manches déjà présentes cette saison, l’arrivée du Chili - la cinquième manche hors d’Europe - contribue à la globalisation du championnat basé sur des voitures de série le plus prestigieux au monde.

Le Chili devient également le trente-deuxième pays à accueillir le WRC depuis son lancement en 1973. Les représentants de l’épreuve ont célébré le succès de leur candidature dès que la nouvelle a franchi l’océan Atlantique.

Organisée du 9 au 12 mai, l’épreuve sera disputée dans la foulée du Rallye d’Argentine et sur les routes de terre autour de Concepción. Avec ces deux rendez-vous, l’Amérique du Sud poursuit aussi son développement dans l’accueil d’événements internationaux.

Avec quatorze rallyes approuvés par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, le calendrier 2019 est le plus fourni depuis la saison 2008.

Oliver Ciesla, directeur général de WRC Promoter, a salué l’intégration du Chili un an seulement après le retour de la Turquie, qui avait été absente durant huit ans.

« Nous poursuivons une stratégie d’internationalisation en intégrant davantage d’épreuves en dehors de l’Europe », a-t-il confié. « La Turquie a ramené le WRC avec succès sur le continent asiatique et le Chili sera une nouveauté tout aussi excitante au calendrier 2019. »

En parallèle, les candidatures du Japon et du Kenya seront bientôt observées afin de déterminer leur niveau de préparation.

« L’épreuve candidate au Chili était d’un excellent niveau », a-t-il poursuivi. « La ferveur, la passion et tout l’intensité de ces deux manches en Amérique latine, une région dont l’impact ne cesse d’augmenter et d’offrir un formidable potentiel pour conquérir de nouveaux fans, stimulera encore plus la croissance du WRC. De plus en plus de pays à travers le monde veulent nous rejoindre. Cela témoigne bien d’une popularité toujours plus grande, et nous voulons poursuivre notre développement et explorer de nouveaux marchés dans les années qui viennent. »

Comme la tradition le veut, la saison s’ouvrira par le Rallye Monte-Carlo (24-27 janvier) avant de s’achever par le Rallye d’Australie (14-17 novembre), l’épreuve où la course au titre devrait connaître son dénouement le mois prochain.

Afin de mieux intégrer le Rallye du Chili, les dates du Portugal et de l’Italie ont été repoussées. Retrouvez le calendrier complet ci-dessous.

Le calendrier 2019 du WRC :

1. Monte-Carlo 24-27 janvier

2. Suède 14-17 février

3. Mexique 7-10 mars

4. France 28-31 mars

5. Argentine 25-28 avril

6. Chili 9-12 mai

7. Portugal 30 mai - 2 juin

8. Italie 13-16 juin

9. Finlande 1-4 août

10. Allemagne 22-25 août

11. Turquie 12-15 septembre

12. Grande-Bretagne 3-6 octobre

13. Espagne 24-27 octobre

14. Australie 14-17 novembre