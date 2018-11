Ott Tänak a surgi en tête du Kennards Hire Rally Australia, samedi, dans un effort désespéré pour tenter de sauver ses chances de titre en Championnat du Monde FIA des Rallyes.

Outsider de la manche décisive aux Antipodes, Tänak doit gagner ce dernier rendez-vous et décrocher le maximum de points de bonus dans la Power Stage de dimanche pour avoir une chance de coiffer la couronne.

Il est en lice pour remplir la première partie de son objectif, après une impressionnante remontée depuis la cinquième place, pour mener ce rendez-vous sur terre avec 21’’9 sur l’autre Toyota Yaris de Jari-Matti Latvala.

Le leader du championnat, Sébastien Ogier, est sixième sur sa Ford Fiesta et reste le favori pour décrocher un sixième titre consécutif.

Le Français a laissé de côté son instinct d’attaquant pour faire en sorte de garder l’avantage sur Thierry Neuville, qui a une nouvelle fois souffert des conditions de routes avec sa Hyundai i20.

Des routes sèches ont signifié que ceux qui s’élançaient les premiers ont joué le rôle de balayeurs, nettoyant la terre épaisse à la surface et laissant une ligne plus rapide ainsi que plus de grip à ceux qui les suivaient. Être deuxième dans l’ordre de départ n’a pas favorisé Neuville, huitième au classement.

Si les positions restent les mêmes demain, les efforts de Tänak et Neuville auront été insuffisants pour priver Ogier du titre, même avec des points de bonus de la Power Stage.

Tänak a gagné six des dix secteurs chronométrés du jour pour effacer un retard de 16’’9 sur Mads Østberg. « Aujourd’hui a de nouveau été une journée de boulot normal, hier il y a eu trop de soucis. Je connais bien Seb, c’est un gars intelligent, mais on fera notre job et on ne sait jamais ce qui peut arriver », a-t-il déclaré.

Latvala a été le premier à dépasser Østberg pour mener à la mi-journée. Il a regretté de ne pas avoir emmené deux roues de secours l’après-midi, ses pneus usés l’ayant ralenti et laissé impuissant face à Tänak.

Hayden Paddon a remporté deux spéciales pour prendre la troisième place avec sa i20, à 4’’4 de Latvala et 20’’3 devant un Østberg frustré qui a souffert avec l’équilibre de sa Citroën C3 cet après-midi.

Cela a été pire encore pour son équipier Craig Breen. L’Irlandais a fait un tête-à-queue contre un talus et a endommagé sa suspension arrière. Réparer sur le bord de la route lui a permis de continuer, avant que son équipe ne prenne le relais à l’assistance, mais le temps perdu était important et après avoir entamé la journée en deuxième position, il l’a conclue à la dixième place.

Esapekka Lappi en a profité pour passer cinquième sur une autre Yaris, près d’une minute devant Ogier dont l’équiper Elfyn Evans est un rempart bien utile entre lui et Neuville.

Le Belge a tout donné mais aussi endommagé la suspension de sa Hyundai dans un choc contre un talus qui lui a rappelé qu’un abandon annihilerait ses espoirs de titre. Il a plus de 50 secondes de retard sur Ogier.

L’étape finale de dimanche se déroulera au nord de Coffs Harbour. Les pilotes disputeront deux boucles de trois spéciales représentant 83,96 kilomètres, avant que le champion 2018 ne soit connu.