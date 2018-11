Jari-Matti Latvala a récupéré la tête du Kennards Hire Rally Australia, dimanche matin, après une erreur de son équipier Ott Tänak, laquelle a relégué l’Estonien à la deuxième place.

La pluie qui avait été annoncée tout e week-end sur la région de Coffs Harbour est finalement arrivée dans la nuit et les routes forestières au nord de la ville étaient extrêmement glissantes – comme Tänak l’a vérifié à ses dépens dans la spéciale de Sapphire.

Il a été un parmi plusieurs pilotes surpris par un gauche piégeur dans la seconde spéciale de la matinée, et sa Toyota Yaris est partie droit dans les arbres. Il lui a fallu près de 20 secondes pour retrouver la route, permettant à celle de Latvala de reprendre la tête qu’elle avait perdue hier.

« Je suis resté bloqué un peu en marche arrière, mais que puis-je dire ? Bien sûr que ce n’est pas facile », a réagi Tänak, qui a conclu la boucle à cinq secondes de son coéquipier. Une victoire est essentielle pour les espoirs de titre de Tänak, et Latvala sait qu’il pourrait lui être demandé de céder sa place dans la dernière boucle.

Sébastien Ogier garde le contrôle dans la course au titre. Avec sa Ford Fiesta, le Français a conservé la sixième place et ce qui serait une sixième couronne consécutive, quels que soient le résultat de Tänak et l’attribution des points de bonus de la Power Stage.

« Sur le sec c’était compliqué, mais sur le mouillé c’était pire parce que c’est difficile de juger le niveau de grip. Il y a quelques portions super glissantes et ce n’est pas une matinée relaxante, c’est sûr », a dit Ogier.

Thierry Neuville est le troisième pilote en lice au championnat mais le Belge n’a pas pu améliorer sa huitième place de samedi soir, malgré une belle attaque sur sa Hyundai i20. Il a accroché un talus dans la première spéciale de Coramba avant de se faire piéger dans le même virage que Tänak.

Hayden Paddon a conservé la troisième place sur une autre i20, à 14’’6 de Tänak, et le Kiwi a été le plus rapide dans Sapphire. Il dispose d’une confortable avance sur la Citroën de Mads Østberg et la Yaris d’Esapekka Lappi. Ce dernier a gagné la spéciale de Wedding Bells18 qui concluait la boucle.

Craig Breen a lui aussi connu une matinée difficile. Il a glissé dans les arbres puis est parti en tête-à-queue dans Sapphire, avant une excursion plus sérieuse dans les arbres de Wedding Bells18 qui a nécessité des réparations sur la C3 pour colmater une fuite d’huile après l’arrivée.