Nasser Al-Attiyah, qui débute aujourd’hui une nouvelle édition du Dakar, a révélé avoir reçu un message de Fernando Alonso, actuellement en tests à Daytona, pour lui souhaiter bonne chance. Mais surtout, les deux hommes ont convenu d’une rencontre pour que l’Espagnol essaie le pick-up du Qatari.

"Il m’a envoyé un message de Daytona pour me souhaiter bonne chance, je le connais depuis longtemps, nous avons une bonne relation et je sais qu’il est prêt à essayer la voiture, il va essayer de me rendre visite chez moi, après le rallye, et nous ferons un test au Qatar" révèle Al-Attiyah.

"Fernando est un grand pilote, il a fait une grande carrière en Formule 1, il a été un grand pilote et je pense qu’il doit faire un test en rallye-raid, ce serait très bon pour le sport automobile. Il veut le faire, il aimerait beaucoup et c’est très positif pour tous."

Alonso a souhaité bonne chance au pilote de rallye-raid, lui expliquant qu’il voulait essayer son véhicule et apprendre les subtilités qui font cette compétition, notamment les franchissements de dunes, l’une des difficultés les plus présentes dans l’édition 2019 du Dakar. Alonso a aussi expliqué avoir déjà reçu des conseils de la part de Carlos Sainz, le père du pilote de F1, et vainqueur de l’édition précédente de l’épreuve.