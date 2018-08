Ott Tänak a livré une nouvelle prestation toute en domination pour mener l’ADAC Rallye Deutschland vendredi soir.

Après sa victoire écrasante sur la terre ultra-rapide de Finlande, Ott Tänak (Toyota Yaris) a remis ça sur le redoutable asphalte allemand pour devancer le Champion du Monde Sébastien Ogier (Ford Fiesta) de 12’’3 au terme de la première étape.

Jeudi soir, l’Estonien avait remporté la courte spéciale disputée en lever de rideau à St. Wendel, mais le Français, triple vainqueur en Allemagne, a profité de ses soucis avec l’équilibre de sa voiture pour le déloger de la tête dès le premier secteur chronométré du vendredi matin.

Ott Tänak a ensuite remporté les cinq autres spéciales à l’adhérence peu élevée sur les chemins étroits serpentant entre les vignobles mosellans et les routes de la campagne de la Sarre.

« Avant le rallye, je ne savais absolument pas où nous situer par rapport aux autres », a-t-il confié. « La matinée n’a pas été parfaite, mais les temps étaient bons. Les conditions étaient très piégeuses cet après-midi, mais j’ai attaqué fort dans chaque spéciale. Sébastien n’est pas un type facile et on n’obtient rien facilement. »

Après une terne performance en Finlande, Sébastein Ogier a semblé retrouver la recette. Le Français a admis son impuissance face à son ancien équipier, mais il a relégué le leader du championnat Thierry Neuville (Hyundai i20) à 15’’4 après 101,42 kilomètres chronométrés.

Une fuite d’huile sur la boîte de vitesses de la voiture du Belge a entraîné son remplacement à l’assistance à mi-journée. Manquant de motiricité sur l’asphalte poussiéreux, Thierry Neuville attend désormais les spéciales plus bosselées et abrasives de samedi et semble convaincu que le profil du terrain conviendra mieux à son package.

Le trio de tête précède une intense bagarre à quatre impliquant Elfyn Evans (Ford Fiesta), Dani Sordo (Hyundai i20) et les Toyota Yaris de Jari-Matti Latvala et d’Esapekka Lappi.

Esapekka Lappi avait pris les devants dans un premier temps avant qu’Elfyn Evans ne dépasse d’un coup ses trois concurrents pour prendre la quatrième place avec une seconde d’avance sur Jari-Matti Latvala.

Dani Sordo pointe 3’’9 plus loin et 1/10e de seconde devant Esapekka Lappi, ce dernier ayant peiné pour s’adapter aux routes salies par les concurrents partis avant lui.

Surpris par une forte averse ce matin, Craig Breen (Citroën C3) a concédé de précieuses secondes et occupe le huitième rang devant Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), pas dans le coup, Teemu Suninen (Ford Fiesta) et Mads Østberg (Citroën C3), qui s’est plaint d’un manque de puissance l’après-midi.

Demain, les concurrents se frotteront aux redoutables et nombreux revêtements du camp militaire de Baumholder pour la plus longue étape du rallye. Deux passages dans la spéciale marathon de Panzerplatte (38,57 km) constitueront le gros morceau d’une journée se divisant en huit tests totalisant 150,12 km.