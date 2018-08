Ott Tänak est bien parti, samedi soir, pour signer une deuxième victoire consécutive en WRC, après qu’une erreur commise par le champion du monde Sébastien Ogier lui a procuré une confortable avance en tête de l’ADAC Rallye Deutschland.

Tänak entamera la dernière étape de dimanche avec un avantage de 43’’7 au volant de sa Toyota Yaris, alors qu’Ogier en a été réduit à se demander quelle signification cet après-midi allait avoir sur sa quête d’un sixième titre consécutif.

Le duo avait lutté à coup de secondes le matin, lors des quatre spéciales courues dans le camp militaire de Baumholder puis sur les routes campagnardes de la Sarre, Tänak ajoutant 1’’8 à son avance pour la porter à 14’’3.

Ogier lui a repris une demi-seconde dans la première de l’après-midi, avant de heurter une pierre lors du second passage dans le marathon qu’est Panzerplatte. Il s’est arrêté pour remplacer une roue avant endommagée de sa Ford Fiesta, concédant plus de 1’40 à l’Estonien.

Contrastant avec sa domination du vendredi, Tänak n’a remporté aucune des huit spéciales du jour, d’un total de 150 km, mais se trouve en bonne position pour ajouter une nouvelle victoire à celle du mois dernier en Finlande.

“Cela a été une méga lutte aujourd’hui avec Seb. On attaquait très fort et je ne me sentais pas trop à l’aise dans la première boucle. La matinée a été très difficile”, a dit le pilote Toyota.

“Je savais que ce serait complètement différent d’hier, il y avait beaucoup de nouveau pour moi, ce à quoi je devais m’adapter, et nous avions trop de sous-virage.”

Ogier a plongé en neuvième position après sa crevaison, et son retard de 21 points sur Thierry Neuville au championnat a semblé devoir s’accroître grandement, le Belge occupant dès lors la quatrième place. Il est remonté à la septième place après les deux dernières spéciales.

“J’ai attaqué autant que possible. Maintenant je prends tous les risques puisque je n’ai plus rien à perdre. C’est décevant et sur le coup, on a juste envie de pleurer. On a fait beaucoup d’efforts ce week-end mais on n’en tirera aucun bénéfice”, a déclaré Ogier.

Dani Sordo et Jari-Matti Latvala sont séparés de 0’’8 seulement dans une bataille acharnée pour la deuxième place. Sordo a remporté trois des quatre spéciales du camp militaire sur sa Hyundai, et la Yaris de Latvala a eu l’avantage sur les routes de campagne. Il y a réalisé deux meilleurs temps.

Neuville a éprouvé du mal à trouver le rythme avec sa i20. Son équipe avait remonté le différentiel et la boîte de vitesses remplacés la veille après une fuite d’huile, mais le pilote n’a jamais été à l’aise avec en plus la lutte au championnat dans un coin de sa tête. Il a fini la journée à 8’’0 de Latvala.

Esapekka Lappi est cinquième sur une autre Yaris, 6’’3 plus loin. Andreas Mikkelsen est sixième, frustré par la tenue de route de sa Hyundai et une demi-seconde devant Ogier. Teemu Suninen, Mads Østberg et Craig Breen complètent le classement.

Breen était sixième quand il est sorti dans la dernière spéciale et a endommagé la suspension arrière gauche de sa Citroën C3. Elfyn Evans a été la principale victime du jour, devant retirer sa Ford Fiesta de la course après être sorti dans un champ le matin.

Trois secteurs chronométrés seulement composent l’étape finale de dimanche, mais ils totalisent 72,18 km. Deux spéciales identiques entre les vignes de Moselle précéderont la Power Stage télévisée de Bosenberg, laquelle offrira des points de bonus aux cinq pilotes les plus rapides.