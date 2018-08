Jari-Matti Latvala et Dani Sordo se sont partagé les lauriers samedi matin à l’ADAC Rallye Deutschland, remportant chacun une spéciale sur les effrayantes routes du camp militaire de Baumholder.

Latvala a été le plus rapide dans Arena Panzerplatte avec sa Toyota Yaris, un dixième devant Sordo. L’Espagnol a gagné un rang dans la version longue de Panzerplatte en devançant de six dixièmes le leader du rallye, Ott Tänak.

Celui-ci avait cependant le sourire, ayant ajouté près d’une seconde à son avance sur Sébastien Ogier après les deux spéciales sur ces routes aux revêtements multiples et recouvertes d’une fine couche de poussière les ayant rendues plus glissantes que prévu.

L’Estonien a terminé Panzerplatte avec de légers dégâts à l’avant de sa Yaris, mais qui n’étaient pas de nature à l’inquiéter. “Je ne pense pas que la pièce aéro manquante fera une grande différence. C’était sale dans la première spéciale et mon rythme n’était pas génial. Je me suis senti un peu raide et ce n’était pas facile”, a-t-il expliqué.

Ogier s’est classé quatrième et troisième des deux spéciales avec sa Ford Fiesta, le Français manquant de confiance dans les portions où le grip était faible.

Thierry Neuville a conservé la troisième place sur sa Hyundai mais le leader du championnat a maintenant 20’’4 de retard sur Ogier et le Belge avait une mine sombre en quittant Panzerplatte.

“La voiture ne marche pas du tout. Je ne peux pas freiner fort avec le différentiel que j’utilise, je ne peux rien faire. Je dois travailler sur le set-up pour la fin du week-end”, a-t-il réagi.

Neuville est maintenant sous la pression de son équipier Sordo, passé de la sixième à la quatrième place après son brillant début de journée. Celui-ci compte 3’’5 d’avance sur Latvala, qui s’est reproché d’avoir été trop agressif dans la longue spéciale.

Le début de deuxième étape a été décevant pour Elfyn Evans, qui a perdu deux places avec sa Fiesta. Il pointe à 5’’0 de Latvala au classement.

Teemu Suninen a manqué un carrefour dans Arena Panzerplatte alors que Mads Østberg a critiqué la tenue de route de sa Citroën C3 qui sous-virait beaucoup.