Dimanche matin, Thierry Neuville est remonté à la deuxième place de l’ADAC Rallye Deutschland après une première spéciale mouvementée dans les vignobles mosellans. Jari-Matti Latvala et Dani Sordo sont restés sur le carreau.

Dès le secteur de liaison entre le parc d’assistance de Bostalsee et la spéciale de Grafschaft, Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) s’est immobilisé sur un problème mécanique. Le Finlandais a ensuite parcouru les 29,07 km au ralenti avant que des problèmes de transmission n’aient raison de lui avant le dernier kilomètre.

Dani Sordo (Hyundai i20) a commis une erreur très coûteuse dès le début de la spéciale : « Je suis sorti très vite dans un virage à droite et j’ai heurté les vignes », a-t-il expliqué. « J’ai cassé le pare-brise et je n’y vois plus rien. La température est un peu trop élevée, donc je pense avoir endommagé quelque chose. »

Deuxième du général jusqu’ici, l’Espagnol a perdu 1’20’’ et a rétrogradé en septième position et s’est arrêté après l’arrivée pour travailler sur sa voiture avec son copilote Carlos Del Barrio. Les deux hommes ont retiré le pare-brise meurtri avant de vider leurs boissons dans le moteur pour compenser une fuite d’eau.

Thierry Neuville (Hyundai i20) a été le grand bénéficiaire de ces incidents. Auteur du scratch, le Belge est passé de la quatrième à la deuxième place. S’il pointe à 43’’9 du leader Ott Tänak (Toyota Yaris), tout n’a pas été simple pour lui non plus.

« Une spéciale très piégeuse », a-t-il indiqué. « J’ai commis quelques erreurs et je suis sorti dans un champ, mais je m’en suis tiré. »

En revanche, rien à signaler du côté d’Ott Tänak, toujours plus proche d’une seconde victoire de rang. L’Estonien a signé le quatrième temps tout en assistant aux déboires de ses poursuivants.

« Une spéciale très propre pour moi », a confié l’Estonien. « J’ai vu dès le début que des trajectoires étaient loin de la route. Il y avait de tout sur la route, des branches, des buissons… C’est évident qu’ils étaient à l’attaque. »

Mads Østberg (Citroën C3) lui aussi a attaqué un peu trop fort en sortant de la route après vingt-trois kilomètres.

« Nous savons juste qu’il a perdu l’arrière dans un virage rapide et qu’il est parti dans un champ », a précisé Pierre Budar, directeur de Citroën Racing. « Il y a quelques dégâts au dessous de la voiture et il ne sera pas en mesure de repartir. »

Troisième de la spéciale, Esapekka Lappi (Toyota Yaris) figure désormais sur le podium provisoire à 12’’7 de Thierry Neuville. Auteur du deuxième temps, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) a été promu à la quatrième place devant son équipier Teemu Suninen (Ford Fiesta) et Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), toujours sixième même si les deux pilotes M-Sport sont passés devant lui.