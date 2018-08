Le gain n’est pas énorme, mais Ott Tänak a continué de creuser l’écart en tête de l’ADAC Rallye Deutschland samedi matin.

Après avoir quitté les spéciales du camp militaire de Baumholder, Ott Tänak (Toyota Yaris) et Sébastien Ogier (Ford Fiesta) se sont battus à coups de secondes sur les routes de campagne de la Sarre et l’Estonien a regagné le parc d’assistance de Bostalsee 14’’1 d’avance.

Le Français a repris 7/10e dans Freisen avant que le leader ne se montre 1’’6 plus rapide dans Römerstraße. Aucun des deux n’a toutefois signé de scratches dans l’une des quatre spéciales de la matinée.

« Dans celle-ci, j’ai essayé de progresser un peu et les sensations étaient meilleures », a confié Tänak à l’arrivée de Römerstraße. « Notre principal objectif de l’après-midi sera de trouver plus d’équilibre et de refaire une bonne boucle. »

Son adversaire a paru résigné même s’il n’a concédé que 1’’8 sur l’ensemble de la boucle.

« C’est toujours une Toyota qui truste les temps », a-t-il déclaré. « J’attaque vraiment. La dernière spéciale (Freisen) a été parfaite, mais je n’y ai repris que sept dixièmes. Ça paraît presque impossible mais j’attaque autant que je peux sans être stupide. »

Les problèmes de Thierry Neuville (Hyundai i20) se sont poursuivis. Le leader du championnat a cédé la troisième place à Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) pour 1/10e après avoir signé le neuvième chrono seulement des deux dernières spéciales.

« Il n’y a rien à faire pour résister à leur vitesse », a expliqué le Belge. « J’attaque vraiment fort même si les réglages ne sont pas bons. Je n’avais pas fait cette spéciale (ES11) l’année dernière et je suis vraiment à la limite. »

Son équipier Dani Sordo (Hyundai i20) pointe à seulement 1’’8. L’Espagnol n’a pas été en mesure de retrouver la vitesse qu’il avait montrée le matin et a terminé huitième dans les deux spéciales.

Situation contraire du côté d’Esapekka Lappi (Toyota Yaris). Après avoir manqué de confiance sur les routes dégradées du camp militaire, le Finlandais s’est senti comme chez lui dans la Sarre avec un scratch dans Freisen et le deuxième chrono dans Römerstraße. Des performances lui permettant de passer sixième à 6’’1 de Dani Sordo, et devant Elfyn Evans (Ford Fiesta), parti au large dans l’herbe de l’ES11 avant qu’un gros impact endommage l’avant-gauche de sa voiture et mette un terme à sa journée.

Auteur du meilleur temps sur Römerstraße, Craig Breen (Citroën C3) se retrouve septième après le retrait du Gallois. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) a tenté d’adapter son style de pilotage pour exploiter sa monture au mieux, mais il a semblé en difficulté au niveau de la tenue de route et des freinages sur les carrefours. Le Norvégien est huitième devant Teemu Suninen (Ford Fiesta) et Mads Østberg (Citroën C3).