Comme tout le monde, le grand patron de Mercedes a été surpris par la retraite de Nico Rosberg et revient sur le moment où il a appris la nouvelle, quelques heures après la fin de la saison qui a vu le couronnement du pilote allemand.

"Je sortais de la douche, sans aucun vêtement, comme à chaque fois que je sors de la douche ! Et le téléphone sonnait" se souvient Dieter Zetsche, peu avare en détails, à Autocar.

"J’ai vu que c’était Toto Wolff et j’ai pensé ’oh encore quelque chose avec Lewis’ ! Mais j’ai ensuite eu la nouvelle, et je dois dire que je ne m’y attendais pas".

"Je respecte sa décision. Nous avons un pilote qui dit qu’il veut toujours plus, qu’il veut battre le maximum de records et rentrer dans l’histoire, et un autre qui dit qu’il a finalement accompli le rêve de sa vie et qui se demande ce qu’il peut faire de mieux, et chaque approche se respecte".

Zetsche reconnaît que la situation aurait été plus simple si Rosberg était resté car, en plus de ne pas avoir une situation contractuelle compliquée, Mercedes aurait pu se targuer d’engager deux champions du monde.

"Bien sûr, ç’aurait été plus simple et plus plaisant pour nous d’avoir deux champions du monde la saison prochaine, nous aurions eu encore plus de lutte mais ça fait partie du divertissement. Mais maintenant, nous avons besoin d’un nouveau pilote et nous n’avons pas le choix. Je ne me suis pas senti insulté ou déçu, j’ai respecté son choix" conclut-il.