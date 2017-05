Sauber a effectué la bonne opération à Barcelone grâce à la 8e place de Pascal Wehrlein et devance désormais McLaren au classement des constructeurs. Avec un moteur datant de 2016, la question est maintenant de savoir si l’équipe pourra garder cette position, surtout après une mauvaise première journée à Monaco.

"Nous ne nous attendions pas à un tel résultat à Barcelone" reconnaît le directeur technique de Sauber, Jorg Zander. "Les améliorations prévues à Barcelone ont finalement été amenées ici et les choses semblent avoir été changées car nous ne pensions pas être 19e et 20e lors des premiers essais. Nous avons vécu un début de saison difficile à cause de plusieurs paramètres".

"Comme vous le savez, Pascal n’était pas avec nous lors des deux premières courses et nous avons dû engager Giovinazzi, ce qui a provoqué des changements sur l’aspect opérationnel de l’équipe. Nous avions un nouveau pilote, jeune, qui devait s’adapter. Nous comprenons bien que la voiture est en retard au niveau du développement face à nos compétiteurs directs".

La forme de Sauber à Barcelone n’était peut-être que passagère puisque cette première journée d’essais dans les rues de la principauté a montré une C36 très en retard face à la concurrence.

"Il y a clairement quelque chose qui ne va pas, ce qui nous fait un peu plus de travail. Pour le moment, nous n’arrivons pas à faire fonctionner les pneus et c’est une surprise. Nous avons amené une amélioration aérodynamique qui était censée fonctionner selon les données. Bien que nous ayons réussi sur ce plan à Barcelone, nous avons des difficultés ici, et avec tous les composés pneumatiques".

Zander est un habitué de la F1 et des sports mécaniques et a travaillé avec des constructeurs prestigieux comme BMW, Honda et Toyota en F1 ou encore Audi en endurance. Des vraies machines de guerre, en comparaison avec l’artisan de la F1 qu’est Sauber.

"Nous avons un bon budget, nous avons la même chance que les autres équipes de milieu de peloton en termes de développement" défend-il. "Nous ne sommes pas mal placés sur ce plan et c’est également le cas sur le plan des talents. Nous avons des personnes très expérimentées dans l’équipe".