Comme Alain Prost, Alex Zanardi a exprimé ses doutes sur la compétitivité de Ferrari cette année. Il ignore si la Scuderia réussira à triompher des changements de règles de 2017.

Comme bon nombre de fans, l´ancien pilote de F1 a hâte de voir la nouvelle voiture rouge révélée, surtout après la saison décevante de Ferrari l´an dernier.

« Je n´ai aucun doute que les hommes de Maranello sont extrêmement désireux de se racheter après une saison qui a certainement déçu, par rapport aux grandes attentes que la Scuderia avait elle-même générée » déclare-t-il.

Mais Zanardi garde à l´esprit que même le changement radical de règlement ne peut pas être suffisant pour que Ferrari parvienne à se rattraper.

« Le problème est que la bravoure est souvent synonyme de médiocrité en F1. Gagner signifie être exceptionnel en comparaison de vos concurrents, et cela, de toutes les façons. D´un point de vue de l´organisation, les meneurs sont en ce moment Mercedes et Red Bull, tandis que Ferrari a opéré divers changement internes. Il y a du talent en abondance chez eux, mais sans avoir eu le temps de suffisamment travailler tous ensemble, il est possible que cela ne soit pas encore pour cette année pour Ferrari. »