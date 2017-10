Zak Brown va bientôt terminer sa première saison à la tête de McLaren et commence à en tirer un bilan malgré la transition que l’équipe s’apprête à effectuer et qui fera certainement de 2018 une saison très différente.

"Je savais que je rejoignais une équipe de classe mondiale" explique Brown. "Il y a une phase de reconstruction pour retrouver le titre et je savais que je rejoignais une structure qui possédait beaucoup d’énergie mais qui avait besoin de beaucoup de travail. Nous savions que ce serait un grand défi, et c’est le cas, amis c’est amusant".

"Ce qui m’a le plus impressionné, c’est la qualité des gens au sein de l’équipe. C’est une équipe qui peut jouer le championnat et on le sent dès qu’on rencontre les gens et lorsque l’on voit les infrastructures, on ne se demande pas longtemps pourquoi cette équipe a gagné 20 titres".

"L’équipe avait besoin d’une nouvelle vision commerciale. Je ne pense pas que nous avions fait un assez bon travail en cela et c’est encore en cours. Ce n’est pas qu’une équipe de Formule 1, nous avons une grande entreprise de technique et d’automobile et c’est ce qui nous différencie des autres équipes".

Brown a directement amené un changement au sein de McLaren en revoyant en profondeur l’identité visuelle de l’équipe. Il a ramené la couleur orange au centre des préoccupations et a changé le design des monoplaces, en attendant de trouver un sponsor qui pourrait profiter à l’identité de l’équipe.

"J’ai voulu restructurer la partie commerciale et marketing afin d’avoir des meneurs dans chaque département. Nous remarquons que beaucoup d’équipes sont des équipes commerciales qui exécutent ce qu’elles vous ont vendu, mais on se demande comment cela fonctionne et si cela fonctionne vraiment".

"Il faut être flexible et créatif car les entreprises ont besoin de changer, parfois jour après jour, parfois trimestre après trimestre. Il faut donc un environnement pour pouvoir l’être. L’équipe est très forte et il faut juste un peu de travail, si l’on peut avoir une organisation comme la notre qui regarde dans une direction unique, elle deviendra une force puissante".

La philosophie de McLaren évolue donc avec la nouvelle direction et le départ de Ron Dennis est vu comme un tournant dans l’histoire de l’équipe et du constructeur, ce dont Zak Brown veut profiter pour lui faire prendre un tournant encore plus important.

"Nous avons une longue histoire sous différentes formes dans le sport automobile et comme je vois cela, il y a une galaxie McLaren parmi laquelle il y a plusieurs planètes. La plus grande est la F1, il y a ensuite le GT, l’Indy 500 qui a été un grand succès, la Formule E dans laquelle il y a notre technologie, et il y a aussi les eSports dans lesquels nous sommes encore une autre équipe".

"C’est un système solaire de plusieurs planètes McLaren que nous sommes en train de développer car nous avons besoin de promouvoir notre marque pour vendre nos voitures dans le monde entier. Certaines équipes de F1 n’ont pas besoin de développer leur marque, c’est le cas pour nous car nous vendons des voitures et nous avons aussi un commerce technologique".

Brown fait partie du sport automobile depuis longtemps et bien qu’il ait un travail principalement axé autour du commerce et du sponsoring, la course fait partie de son ADN et de son mode de vie.

"C’est avant tout un business. J’ai beaucoup de passion pour cela mais il y a d’autres formes de sports mécaniques que j’apprécie qui n’ont pas de sens pour McLaren. Quand McLaren s’implique dans une discipline, il faut que ça remplisse plusieurs critères. Cela ne doit pas avoir d’impact sur nos opérations en Formule 1, c’est la priorité. Il faut aussi que ce soit viable commercialement et que nous puissions y gagner. Il faut éliminer prendre des décisions commerciales qui ne soient pas passionnées".

Les décisions prises doivent trouver leur équilibre entre exercice commercial et avancée technologique pour aider les voitures de route : "C’est la beauté des sports mécaniques, cela permet d’entretenir ses clients, de développer des technologies et d’être une plateforme marketing".

"La Formule 1 a toujours été la principale activité, l’est encore aujourd’hui et elle le sera toujours. Nous sommes très clairs à ce sujet, si nous ne rencontrons pas le succès en F1 durant une longue période, cela fera mal à notre marque. Cependant, nous avons toujours un certain poids dans le monde de l’automobile. Nous avons gagné 20 championnats et ça ne s’efface pas en un jour".

"Nous voulons gagner des championnats et retrouver des associations avec des grandes marques. Les sponsors que nous avons son très bien, mais nous n’en avons pas autant qu’avant. Je pense que nous devons redevenir l’équipe McLaren que tout le monde connaît, une équipe avec deux des meilleurs pilotes, avec une voiture construite par les meilleurs ingénieurs et qui peut remporter des championnats".