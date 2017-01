Nouveau directeur exécutif de McLaren, Zak Brown a remplacé numériquement Ron Dennis, la figure historique de l’écurie, pour un poste certes plus tourné vers la gestion commerciale de l’écurie. L’arrivée de l’homme de médias et marketing a été pratiquement contemporaine du départ de Ron Dennis. Or, comme le rappelle Zak Brown, il était prévu que les deux hommes travaillent ensemble…

« Ron et moi, nous nous connaissons, et je connais McLaren, depuis maintenant une décennie. Notre relation a démarré avec l’arrivée de deux sponsors que nous avons attirés, Johnnie Walker et Hilton, qui sont tous deux toujours avec McLaren. Nous avons construit une très bonne relation avec les années et Ron avait toujours laissé la porte ouverte, certainement davantage ces dernières années, pour que je le rejoigne ».

En 2013, libre de la plupart de ses autres engagements, Zak Brown a ainsi commencé à envisager plus sérieusement de rejoindre Woking…

« Comme j’approchais de la fin de mes accords avec JMI et CSM, j’en ai informé Ron et, ensuite, nos conversations ont démarré. Il a commencé par me dire ‘pourquoi ne viendrais-tu pas ?’, puis nous sommes passés aux papiers et à une offre ferme présentée devant moi. Tout cela a démarré au début de l’année 2016, parce que je savais que je voulais revenir travailler dans le sport auto à plein temps. Donc, finalement, Ron m’a engagé et j’aurais pu travailler à ses côtés, sous sa direction. »

« Il m’a ensuite présenté aux autres actionnaires et heureusement pour moi, tous les trois étaient unanimes et pensaient que ce serait une bonne idée de m’engager. Ron m’avait déjà demandé de faire la majeure partie du travail que je fais déjà, donc il n’est pas très différent » assure aujourd’hui Zak Brown, pourtant présenté comme le successeur de Ron Dennis.

Zak Brown se retrouve quoi qu’il en soit dans une situation inattendue après le départ de Ron Dennis. N’est-ce pas un petit peu étrange pour lui ?

« C’est un petit peu bizarre pour moi, pour être tout à fait honnête. J’ai un respect considérable pour les trois actionnaires, et une relation formidable avec eux. Je suis fier de travailler pour eux, donc quand ils ne sont pas d’accord, je ne suis pas à l’aise car je veux qu’ils soient satisfaits ». Ron Dennis était en effet parti à la suite d’un désaccord profond avec les autres actionnaires de l’écurie.

« J’ai pensé que ce qu’il y avait de mieux à faire pour moi, c’était de garder mon sang-froid et d’aider l’équipe à redevenir championne du monde, parce que malgré ces désaccords entre tout le monde, chacun était d’accord pour dire que nous devions gagner des championnats du monde », poursuit Zak Brown.

« Donc je vais continuer, conserver ma relation avec tous les actionnaires. Ma relation est très bonne avec Ron. Nous parlons souvent, donc je suis en bonne position, mais je serai parfois un peu mal à l’aise. »