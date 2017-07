Les nouveaux propriétaires de la Formule 1 ont envisagé, parmi toutes les idées pour relancer l’intérêt du championnat, de scinder le championnat en plusieurs parties selon un partage géographique, de manière à regrouper les différents fuseaux horaires présents au calendrier.

Si l’idée peut s’avérer compliquée en termes de chevauchement des dates et des zones géographiques, Zak Brown pense que l’idée d’une tournée asiatique serait très bonne pour la F1, d’autant que le continent du soleil levant offre des circuits dont il estime qu’ils sont indispensables à la discipline.

"Nous avons une course à l’histoire chargée et réussie, à Suzuka au Japon, qui est une destination fantastique pour la Formule 1. Les pilotes l’aiment et c’est un atout pour notre sport" explique le directeur de McLaren. "Il y a évidemment Singapour qui est possiblement la plus importante course du championnat".

"Si l’on regarde la principale économie asiatique, la Chine, je pense qu’il serait possible qu’elle organise une deuxième course. Le Grand Prix de Shanghai est déjà bien établi mais nous pourrions envisager l’idée d’une course dans une deuxième grande ville comme Pékin ou dans une ville comme Wuxi (ville industrielle de la province du Jiangsu), une ville ambitieuse à la croissance énorme".

"Ce n’est pas le genre de villes avec lesquelles le public occidental est familier mais c’est un pole commercial florissant, avec un état d’esprit progressiste qui pourrait bien motiver ses habitants et ses dirigeants à postuler pour l’organisation d’un Grand Prix".

Avec ces destinations, Brown assure qu’il y aurait la possibilité de créer une tournée asiatique dans le championnat : "Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire cela, comme une partie du championnat du monde normal, en allant à Singapour, au Japon, deux fois en Chine, et pourquoi pas ailleurs".

"J’aimerais voir une course à Bangkok en Thaïlande. C’est une ville incroyable et ce serait une nouveauté au calendrier. Je pense que l’on pourrait créer un événement unique et spécial qui jouerait avec la passion et l’intensité de ce pays. Vous imaginez une course urbaine dans Bangkok ? Je pense que ce serait incroyable".

Rappelons toutefois à Zak Brown que le projet était en cours mais que la Fédération de l’Automobile Thaïlandaise s’est brouillée avec la Formule 1 suite à un désaccord sur le tracé qu’aurait emprunté le circuit, réduisant à néant toute chance de trouver un accord à court ou moyen terme.

"Je ne vois pas non plus pourquoi nous ne pourrions pas revenir en Inde" poursuit l’Américain. "Il n’y a pas si longtemps, nous avion un circuit que les pilotes adoraient, que les fans appréciaient, mais qui n’a jamais pris l’importance dont il avait besoin. Pour les sponsors et les partenaires, la proximité de New Delhi était très importante et j’aimerais voir revenir cette course dans un futur proche".

Pour lui, la bonne nouvelle est l’évolution de l’esprit qui anime la Formule 1 depuis que les nouveaux propriétaires ont remplacé l’obtus Ecclestone : "Des gars comme Chase Carey et Sean Bratches voient vraiment ces choses-là et comprennent le business du divertissement, je pense que leur détermination est totale pour faire évoluer et développer la discipline dans ce sens".