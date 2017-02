McLaren a présenté ce midi la MCL32, conjointement en Angleterre et au Japon et la voiture arbore comme prévu une livrée à dominante orange, ainsi qu’un ensemble aérodynamique extrêmement pointu. Le premier à prendre la parole a été Zak Brown, nouveau directeur de l’équipe.

« Le nom McLaren a toujours été lié à la F1 pour moi et je suis très motivé à l’idée d’aider cette équipe à retrouver sa place au sommet de la discipline » a-t-il déclaré. « Plusieurs partenaires nous aideront dans cette tâche dont certains sont déjà avec nous depuis longtemps, comme SAP et Johnnie Walker, et d’autres qui viennent de nous rejoindre comme Castrol et Stratasys. Je veux tous les remercier de la part de toute l’équipe ».

« Je suis très encouragé par toute l’attention qui a été portée sur notre lancement de saison et par le nombre de nos partenaires qui ont fait le déplacement, pas seulement ici mais aussi au lancement simultané au Japon, à l’hôtel Hilton de Tokyo. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenu et cet événement est le parfait prétexte pour lever notre verre et célébrer le lancement de cette monoplace » conclut-il pour mettre en avant Chandon, un autre des partenaires.