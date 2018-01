Yves Matton a été nommé Directeur des Rallyes de la FIA et prendra ses fonctions dans les bureaux de la FIA à Genève le 7 février 2018. Il remplace Jarmo Mahonen qui a pris sa retraite fin 2017.

Yves Matton, de nationalité belge, sera responsable de la vision stratégique des rallyes et rallyes tout-terrain à tous les niveaux, depuis la base avec les amateurs jusqu’à l’échelon régional et enfin les sommets de ces disciplines, le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA et la Coupe du Monde des Rallyes Tout-Terrain de la FIA.

Il sera également chargé de l’administration et de la gestion réglementaire des championnats et commissions sportives FIA associés. Sous la direction du Secrétaire Général pour le Sport de la FIA, Peter Bayer, Matton fera le lien avec tous les intervenants du sport afin d’optimiser l’attractivité, l’efficacité et la durabilité de la discipline.

Le Président de la FIA, Jean Todt, a déclaré : "Yves a une expérience à la fois riche et diversifiée du monde des rallyes, ce qui est important pour l’essor de la discipline".

"C’est un grand passionné de ce sport et sa profonde connaissance de la compétition et de la gestion, que ce soit en tant qu’indépendant ou que constructeur, sera un atout formidable pour assurer le futur développement des rallyes. Je tiens aussi à remercier PSA Motorsport d’avoir œuvré pour que la transition d’Yves vers la FIA se déroule de façon harmonieuse".

"Je veux rendre également hommage à Jarmo (Mahonen) pour sa contribution remarquable et les avancées réalisées en rallye sous sa direction. Nous pouvons nous appuyer sur des bases solides pour progresser encore et je suis sûr que ce sport continuera de prendre de l’ampleur."

La passion d’Yves Matton pour le sport automobile remonte à son enfance, en Belgique, où après avoir assisté à des rallyes pendant plusieurs années, il se lance dans la compétition en 1986. Il fonde ensuite une société spécialisée dans la préparation et la location de voitures de course avant de devenir Team Manager chez Kronos Racing.

Fin 2002, il rejoint Citroën Sport en qualité de Responsable de la logistique et plus récemment, il est nommé Coordinateur WRC puis Team Manager. Il conserve des liens étroits avec Citroën après son départ en 2008 et retrouve l’équipe championne Citroën Racing en tant que Team Principal en 2012.

Il est alors chargé du programme WRC et de l’engagement du constructeur français dans le Championnat du Monde des Voitures de Tourisme de la FIA avec à la clé trois titres mondiaux. Matton contribue ensuite au retour de Citroën dans le WRC, où la marque aux chevrons aligne désormais les C3 WRC.

Yves Matton a commenté : "Je dois reconnaître que je me sens très honoré d’endosser cette fonction au sein de la FIA, l’instance de réglementation du sport automobile mondial. J’ai travaillé dans le sport à des niveaux divers, notamment pour l’un des constructeurs les plus couronnés de l’histoire, mais pour moi il s’agit là d’un véritable aboutissement."