En essais récemment avec Volvo, qui continue de développer sa S60 TC1 en vue de la saison 2017 de WTCC, Yvan Muller a fait naître malgré lui les rumeurs d’un retour dans la discipline malgré l’annonce de sa retraite. L’Alsacien a mis en ligne un communiqué sur son site officiel qui refroidit cette piste.

"Depuis quelques jours, je lis beaucoup de choses me concernant" explique le communiqué. "Afin de couper court à toute spéculation, je rappelle que j’ai annoncé en fin d’année dernière ma volonté d’arrêter ma carrière de pilote à temps plein. Il s’agissait d’un choix mûrement réfléchi et volontaire, et c’est une décision qui est toujours d’actualité."

Comme il l’avait expliqué lors d’une interview donné à Nextgen-Auto en fin de saison 2016, il compte bien passer du temps derrière le volant mais n’envisage aucunement de disputer un programme à temps plein. Muller sera également occupé en endurance avec le Yvan Muller Racing, qu’il dirige.

"Je n’ai absolument pas l’intention de refaire une saison complète en tant que pilote. J’ai néanmoins toujours précisé qu’il n’était pas impossible que je reprenne le volant occasionnellement, lorsque j’en aurai l’envie. Mais aujourd’hui, il n’y a rien de prévu. Quant à mon avenir professionnel, il est décidé depuis quelques mois déjà, mais l’annonce sera effectuée en temps et en heure" conclut le communiqué.