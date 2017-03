Les rumeurs qui liaient Yvan Muller et Cyan Racing en WTCC suite aux tests effectués par le Français dans la Volvo S60 étaient donc en partie vraies : un accord a été trouvé pour que le quadruple champion du monde devienne pilote de développement et conseiller auprès de l’équipe suédoise durant la saison 2017.

« Nous sommes heureux et fiers d’avoir recruté Yvan au sein de Cyan Racing » déclare Christian Dahl, PDG de l’équipe suédoise. « Il n’y a aucun pilote aussi expérimenté que lui et il sera un atout crucial pour l’équipe. Nous pouvons déjà voir les progrès effectués même si notre coopération est fraîche. Il n’est pas prévu pour le moment qu’il prenne le départ d’une course mais plutôt qu’il se focalise sur les essais et le développement ».

Fatigué de courir à plein temps en WTCC, Yvan Muller avait confié à Nextgen-Auto.com, après la saison 2016, son désir de garder un pied en sport automobile dans un rôle de pilote, et ce poste de développement est un compromis idéal en ce sens.

« Je suis très heureux de débuter cette collaboration avec Cyan Racing » a déclaré le Français. « Ils ont solidement progressé l’an dernier pour leur première saison et il y a eu de gros progrès effectués durant les essais hivernaux. J’ai hâte de continuer à développer la voiture et de travailler de nouveau avec l’équipe ».