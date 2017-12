Après trois saisons de GP2 et une saison de Formule 2, enfin Artem Markelov a été récompensé de sa pointe de vitesse - souvent bien visible en course - et a obtenu sa toute première pole dans la catégorie.

A l’extinction des feux rouges à la sortie des stands, c’étaient les pilotes ART qui prenaient la piste en premier. Les chronos tombaient tour après tour et comme souvent le nom du leader changeait sans cesse : Palou, Sette Camara, Nato... Mais alors que les pilotes retournaient aux stands afin de se préparer pour leurs derniers essais, Artem Markelov améliorait et passait tout le monde, prenant la première place pour quatre dixièmes.

Les pilotes DAMS et ART avaient eux opté pour une stratégie différente, et ils ont pris la piste à la mi-séance, pendant que leurs rivaux étaient aux stands. Matsushita prenait la deuxième position derrière Markelov. Rowland se plaçait quatrième et Latifi sixième. Albon était huitième mais a décidé de rester en piste un peu plus longtemps que son équipier japonais : cela semblait alors payant puisque le Thaïlandais s’emparait de la deuxième position.

Malheureusement pour Albon, il a été trahi par sa mécanique et a dû s’arrêter en piste dans le denrier secteur alors que les autres pilotes ressortaient justement des stands pour leurs dernières tentatives. Les commissaires de piste ont alors été très efficaces et ont pu dégager la ART sans qu’aucun drapeau jaune ne soit agité et ne gêne la séance.

Artem Markelov est parmi les premiers pilotes à reprendre la piste et à s’élancer pour un tour chrono : le Russe réussit à améliorer son temps précédent et tourne en 1.47.181. Antonio Fuoco se place derrière lui en deuxième position sur la feuille des temps, avant que De Vries ne le déloge de la première ligne, même si le Néerlandais reste à deux dixièmes de Markelov et de sa Russian Time.

Derrière le top 3 (Markelov, De Vries, Fuoco), Oliver Rowland réussit à boucler un dernier tour qui le place en quatrième position, devant Nato, Leclerc et Ghiotto. Matsushita est huitième devant Sette Camara et Albon.