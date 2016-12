C’est sous un soleil radieux et un grand ciel bleu que se déroule cette dernière course de la saison 2016, qui va sacrer son nouveau champion. Il fait 28 °C dans l’air et la piste est à 35 °C. Giovinazzi part quatrième sur la grille inversée tandis que le vainqueur d’hier, et nouveau leader au championnat, Pierre Gasly s’élancera huitième.

Le débutant Delétraz cale ai lancement du tour de formation et va devoir partir des stands, tout comme Gelael qui a été pénalisé hier. Quelques instants plus tard, au départ, Giovinazzi patine et chute à la sixième place. Gasly reste lui huitième alors que Lynn a conservé la tête. En fond de peloton, Ghiotto accroche De Jong qui doit abandonner. Ghiotto écopera d’un drive through pour cette action. Sirotkin a réalisé un très bon premier tour et est deuxième.

Les écarts entre chaque pilotes sont serrés, mais on assiste à aucune manœuvre de dépassement lors de ces premiers tours. Au neuvième tour, Rowland dépasse King pour le gain de la 12ème place. Dans ce même tour, Matsushita trouve enfin l’ouverture sur Nato : le Japonais prend la quatrième place. Rowland continue sa remontée en doublant Latifi : le Britannique passe onzième. Nato fait toujours le bouchon et ralentit Giovinazzi, Markelov, Gasly, Marciello et Evans.

Il reste à présent six tours et Gasly se dirige vers le titre de champion, tandis que Marciello est en train de perdre gros : avec Sirotkin deuxième, l’Italien perd sa troisième place au championnat ! A la radio, on lui dit qu’il lui manque un point, et - étant en neuvième position - ce point est juste devant lui, mais il lui faudrait pour cela doubler Gasly. Markelov utilise son DRS et attaque Giovinazzi : l’Italien ne veut rien lâcher, les deux pilotes restent côte à côte et finissent par se toucher. Markelov passe alors dans l’herbe et revient en piste juste sous le nez de Gasly.

A quatre tours du drapeau à damiers, Giovinazzi bloque ses roues et file tout droit. Coupant le circuit, il gagne du temps sur Markelov, mais semble ensuite ralentir pour attendre le Russe. Derrière eux, la troisième place au championnat s’éloigne encore un peu plus pour Marciello, qui se fait dépasser par Evans. A l’avant-dernier tour, King dépasse Marciello, qui ne veut pas se laisser abattre et repasse immédiatement le Britannique ! Mais tout n’est pas fini devant non plus et Cecotto Jr dépasse Sirotkin pour le gain de la deuxième place !

Alex Lynn remporte cette dernière course de la saison, sa dernière en GP2 également. Cecotto termine deuxième devant Sergey Sirotkin qui prend sur le fil la troisième place au championnat ! Le Russe est à égalité avec Marciello mais compte deux victoires. Matsushita prend la quatrième place devant Norman Nato. La sixième place ne suffit pas à Giovinazzi qui termine vice-champion pour sa toute première saison en GP2, ce qui est déjà un succès. Markelov est septième devant Evans, qui a passé Gasly au dernier tour, en passant par le bord de la piste, action qui ne sera à n’en pas douter sous investigation. Mais le Français n’en a cure, car il remporte le titre de champion de GP2 2016 ! Bravo à Pierre Gasly, nouveau champion GP2 !