C’est une nouvelle équipe qui va rejoindre le WTCC cette saison, l’équipe RC Motorsport, basée à Magny-Cours, et qui a acheté deux Lada Vesta à l’ancienne équipe officielle. Le premier pilote annoncé par cette nouvelle structure sera Yann Ehrlacher qui n’est autre que le neveu d’Yvan Muller et le fils de Cathy Muller, qui était elle-même pilote de monoplace dans les années 80.

Le jeune pilote de 20 ans a fait une série de tests pour l’équipe sur le circuit de la Nièvre et a été officiellement engagé après avoir impressionné ses nouveaux patrons. Ehrlacher portera le numéro 68, celui qu’arborait son oncle les deux dernières saisons.

"C’est une chance incroyable pour moi et je n’arrive pas à y croire" s’est satisfait le pilote. "J’ai été très impressionné par la voiture et l’équipe travaille très dur. J’ai beaucoup de choses à apprendre et à comprendre mais je sais que l’équipe a une grande expérience".

Une nouvelle qui ravit le promoteur du WTCC, François Ribeiro : "Nous sommes heureux qu’une solution ait été trouvée pour que les Lada Vesta continuent à courir en WTCC, et nous sommes heureux d’accueillir un pilote aussi prometteur qui a, en plus, été entraîné par Yvan Muller, et s’est montré très rapide en essais".

"Avec Aurélien Panis, le WTCC accueille deux jeunes pilotes au fort potentiel et ce sera intéressant de suivre leurs progrès en 2017, car je suis sûr qu’ils se feront tous deux leur place dans le championnat".

RC Motorsport a confirmé qu’une deuxième Vesta serait engagée à temps complet et doit en annoncer le pilote dans les prochaines semaines.