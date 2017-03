La saison qui se profile constitue l’un des plus grands changements dans l’histoire de la Formule 1 et constitue un défi d’autant plus grand pour les départements techniques, tant les deux générations de monoplaces ne partagent que peu d’ADN.

"La saison 2017 sera très différente car normalement, les changements de règlements sont très limités et ne touchent pas les pneus par exemple" analyse Xevi Pujolar, responsable de l’ingénierie chez Sauber. "Ce sera le cas cette année, ainsi que sur le côté aérodynamique".

"Les performances seront très différentes, on peut normalement se fier aux données historiques d’une année sur l’autre, mais cette fois-ci elles n’auront pas d’intérêt. Jusqu’aux essais, tout était uniquement basé sur la simulation et sur les informations de Pirelli".

Ce qui a poussé Sauber à faire évoluer ses outils, de manière à coller au maximum à la réalité au travers de ces simulations qui ont constitué la base du développement de la nouvelle C36.

"Nous avons amélioré nos modèles et nos outils afin de voir comment nous pouvions progresser et dans quel sens développer la voiture. Nous verrons sûrement beaucoup d’approches différentes entre les équipes, ainsi que des surprises. Le début de saison sera important pour voir qui s’est le mieux préparé avec les données qui étaient disponibles".

"C’est un défi intéressant, même pour une petite équipe comme nous, avec notre groupe de travail, en tant qu’ingénieur c’est le plus intéressant car il faut amener le maximum d’idées intéressantes et nouvelles afin d’exploiter le règlement. Ceux qui le comprennent le mieux sont ceux qui seront le mieux placés en début de saison".

Comme tout le reste de son équipe, Pujolar est extrêmement motivé à ramener Sauber au niveau des outsiders : "Nous voulons tous nous battre et obtenir les meilleurs résultats. Tout le monde est très motivé, aussi bien les personnes qui étaient déjà dans l’équipe que celles qui viennent de nous rejoindre".