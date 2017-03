La Formule 1 s´est dotée pour la saison 2017 d´un nouveau règlement. En tant que président du GPDA, Alexander Wurz a contribué à faire changer les choses. A présent, les pneus tiennent mieux la distance, les voitures sont plus agressives, plus belles… Mais l´Autrichien n´est pas totalement satisfait du résultat.

Un des souhaits des pilotes était de voir des voitures plus rapides. Le contrat est plutôt bien rempli au vu de leurs retours lors des tests de Barcelone, tous ont été ravis de la vitesse atteinte dans les courbes. Mais l´ancien pilote de F1 a un avis plus critique.

« Je ne suis pas complètement satisfait. Il est vrai que d´avoir des voitures plus rapides est un bon pas en avant. Mais quand on effectue des temps au tour qui n´atteignent pas ceux effectués 10 ans auparavant, alors il m´est difficile de dire que c´est la pointe de la technologie. Bien sûr, il faut aussi dire que le règlement la freine toujours. Nous n´avons plus de ravitaillement en carburant par exemple. Mais trop c´est trop. Lorsque les voitures et les circuits s´améliorent au niveau de la sécurité, cela pénalise le temps au tour. Les F1 doivent être rapides, afin que tu sois fasciné. Pour moi, c´est un élément essentiel. Nous sommes tout simplement attirés par les voitures rapides. Rouler lentement n´est pas une option pour moi. C´est intéressant d´aller vite dans les lignes droites mais pas excitant. L´adrénaline vient du freinage, de l´adhérence, en particulier dans les courbes. »

Pour l´Autrichien, le problème est que, ces dernières années, les sensations vécues par les pilotes ne sont pas ressenties par le public.

« Le règlement 2014 n´est pas passé auprès des fans à la maison et pas non plus auprès des journalistes. Lorsque tu ne rends pas compte que le pilote, en sortant de la voiture, transpire, lorsque tu ne te dis pas "Waouh, c´était le meilleur tour de qualifications !" alors nous ne pouvons pas promouvoir un sport mécanique qui soit assez fascinant. »

Wurz pense que le règlement 2017 est sur la bonne voie, mais il en faut encore plus, notamment au niveau de la vitesse.

« C´est vraiment cool que les pilotes aient tenu bon, et que les écuries et ceux qui font le règlement aient travaillé et ont dit que les voitures doivent être plus rapides. Ils avaient compris à l´époque, qu´il fallait que le pilotage redevienne plus difficile. Il ne s´agit pas de difficulté pour le pilotage, mais bien de difficulté physique. »

« Si nous n’améliorons pas les records du tour, comment vendre la F1 comme quelque chose de cool ? Nous en sommes donc arrivés à ce règlement, mais je ne suis pas complètement heureux, parce que je crois que le règlement s´éloigne d´une aérodynamique raisonnée. En Australie ou lors des premières courses, je peux le garantir, je mise même mon salaire entier : les acteurs de la Formule 1 vont râler et vont dire qu´on ne peut pas dépasser et que le règlement est de la m…. »