Pour la première fois depuis 2013, l’équipe Mercedes n’a pas remporté la manche inaugurale de la saison, en Australie. Pourtant dominatrice au niveau du rythme affiché en piste le samedi, la W08 n’a pas réussi à lutter contre la Ferrari de Vettel sur la durée d’une course, laissant l’Allemand aller gagner après avoir pris la tête grâce à une stratégie réussie et à quelques tours rapides avant son arrêt aux stands.

« L’Australie était la première course sous le nouveau règlement, avec une nouvelle voiture, des nouveaux pneus et un nouveau pilote » rappelle Toto Wolff. « Nous avons rassemblé de nombreuses informations qui nous guideront dans le futur et nous aideront à prendre de meilleures décisions. Nous essayons tous de faire au mieux. A Melbourne, en ce jour précis, Ferrari a été meilleure que nous et nous devons trouver comment progresser pour les battre de nouveau ».

Wolff l’a toujours dit, une période de domination n’est pas éternelle et le jour où Mercedes ne sera plus la plus grande force de la Formule 1 est peut-être arrivé. Non sans vouloir garder son trône, l’équipe allemande se prépare à devoir accepter la défaite.

« Les trois dernières années étaient pratiquement une aberration en Formule 1 et nous devons être prudents quant à nos propres attentes. Si l’on pense pouvoir aller chercher tranquillement la victoire dans le futur en se basant uniquement sur les résultats passés, on se fait rapidement rappeler à l’ordre. Il faut mettre les mains dans la faille, identifier les faiblesses et y remédier ».

« Nous avons réussi un double podium lors de la première course sous le nouveau règlement, ce serait un résultat solide dans beaucoup de circonstances. Cela ne veut pas dire pour autant que nous pouvons être satisfaits car nous avons de quoi progresser dans beaucoup de domaines sur lesquels nous nous sommes concentrés depuis le Grand Prix. Nous ne voulons pas chercher nos points d’amélioration chez la concurrence mais plutôt travailler de notre côté pour maximiser nos performances ».

Toto Wolff a un mot pour ses pilotes dont la performance a été irréprochable selon lui. L’approche de Mercedes était prudente en cette première course et les deux pilotes ont ramené le meilleur résultat possible avec une moins bonne tenue des pneus que la Ferrari sur le long terme.

« J’ai apprécié l’approche de nos deux pilotes en ce début de saison » poursuit Wolff. « J’ai vu le meilleur Lewis depuis quatre ans, tant sur la piste qu’en dehors. Il est devenu un pilier de cette équipe et l’a prouvé à Melbourne. Valtteri s’est bien intégré et a montré un haut niveau de performances en réussissant à surpasser la pression afin de prendre facilement la place de Nico ».

Malgré les nombreuses tâches qui l’attendaient chez Mercedes, le directeur de l’équipe a quand même pris le temps d’observer les deux pilotes issus de la filière du constructeur : « Nos jeunes pilotes m’ont également impressionné de différentes manières. J’ai été fier de voir Esteban non seulement en lutte avec des pilotes de pointe comme Alonso et Hülkenberg, mais d’autant plus qu’il en ressorte vainqueur pour aller chercher son premier point en F1 ».

« Je suis triste pour Pascal car il a joué de malchance, mais je suis impressionné de la maturité avec laquelle il a annoncé à Sauber qu’il n’était pas assez en forme pour être au niveau espéré. Il faut beaucoup de courage et un certain altruisme et ça lui a apporté beaucoup de crédit dans l’équipe. Il doit maintenant se remettre en forme et revenir plus fort, et je suis sûr que la prochaine fois, il sera redevenu le même Pascal ».