Mercedes a perdu deux courses sur trois en ce début de saison 2017, face à un Sebastian Vettel des grands jours, au volant d’une Ferrari redoutable. Toutefois, l’équipe allemande assume ses défaites et leur responsabilité et compte redresser la barre dès Sotchi.

"C’est très douloureux de perdre des courses comme cela, on a perdu des petites quantités de temps qui nous ont coûté la victoire, mais c’est à nous de corriger le problème" avoue Toto Wolff. "Il faut faire attention à ne pas trop réfléchir au sujet de ces mauvais moments mais plutôt trouver des solutions pour l’avenir, c’est important".

"Il faut garder les pieds sur terre, finir deuxième et troisième n’est pas un désastre. Mais quand on a une voiture et deux pilotes capables de gagner et que ça ne se matérialise pas, c’est un peu douloureux".

Wolff ne cède pas encore à la panique après ces échecs et tient à refaire de Mercedes la référence en F1, même si Ferrari a pour le moment pris les commandes des deux championnats.

"Nous connaissons les faiblesses que nous devons dominer et nous devons être encore plus assidus dans les prochaines courses pour gagner. Il faut gérer chaque problème, en faire une analyse précise et trouver un plan pour éviter ces erreurs dans le futur. C’est un exercice auquel nous nous sommes soumis de nombreuses fois ces dernières années" assure-t-il.

Wolff a également un mot pour Wehrlein, revenu à Bahreïn après deux forfaits et très performant pour sa première apparition de l’année : "Je suis ravi pour Pascal et de son retour à Bahreïn. Il a encore des douleurs mais en considérant cela, son week-end était très bon, tant en qualification qu’en course. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il marque ses premiers points pour Sauber et il a fait taire les critiques".

"Esteban a un très bon coéquipier avec Checo Pérez afin de savoir où se placer et c’est exactement ce qu’il fait, il est sur la bonne trajectoire" ajoute Wolff au sujet d’Ocon, trois fois dixième jusqu’ici.

Malgré les défaites de son équipe, l’Autrichien est rassuré de voir les bons effets de la bataille entre Mercedes et Ferrari pour la Formule 1 et l’opinion qu’en ont les supporters : "C’est génial de voir les gens en parler positivement. Clairement, la lutte entre Ferrari et Mercedes est intéressante pour les fans, mais aussi pour nous. C’est pour ça que nous courrons, car nous sommes des compétiteurs".