L’absence de Lewis Hamilton à l’événement organisé par la Formule 1 à Londres mercredi ne cesse de faire parler d’elle. Beaucoup de personnes ont remis en question la motivation de l’Anglais, ce que trouve ridicule son directeur.

"Il a pris une décision pour son championnat et la manière dont l’ont traité certains médias n’est pas correcte et pas juste" explique Toto Wolff. "Avant sa course de Silverstone et après un week-end difficile en Autriche à cause de la pénalité et après un week-end encore plus difficile où il a perdu la course à Bakou, le traiter de cette manière est contre ma vision des choses".

"La personne qui a dit que 19 pilotes étaient présents est Christian Horner. Il essaie toujours de mettre un peu de désordre et c’est le jeu, il y a eu des sifflets de 20000 personnes qui étaient devant moi, je les ai vus. Si vous posez la question dans le bon sens et que la personne n’est pas là, les gens ne sont pas heureux. Je ne serais pas heureux si j’y allais et que le gars pour qui j’y vais n’était pas là".

"Questionner l’absence d’un gars qui a battu le nombre de pole positions de Senna et qui va s’attaquer au record de Schumacher et sous-entendre qu’il ne sait pas comment se préparer est une insulte" insiste Wolff.

L’Autrichien s’amuse tout autant des rumeurs selon lesquelles l’absence de Lewis Hamilton aurait pu être causée par le fait qu’il s’était rendu à la fête d’anniversaire de Sebastian Vettel.

"Il y a eu de sales histoires qui faisaient état de problèmes relationnels entre Lewis et l’équipe et entre Lewis et moi, mais non ! Je lui donne la liberté d’organiser ses journées comme il le souhaite et il sent que s’éloigner de l’environnement de la F1 et prendre du temps avec des amis l’aide à passer outre les mauvais week-ends et a gagner de la performance ici. Je suis d’accord avec ça et je l’ai toujours été, nous avons prévenu que ça pourrait être un risque de ne pas y aller mais ce n’est pas pour cela qu’il y a un problème entre nous".

Toutefois, le directeur de Mercedes constate que cette absence n’a changé en rien la verve des fans du pilote Britannique qui continuent d’encourager leur champion lors de ce week-end de course.

"C’est le seul pays où les gens l’encouragent à chaque meilleur secteur, je suis caché dans le fond des garages et j’entends la foule l’applaudir dans les tribunes, donc il a du soutien. Nous devons être prudents à ne pas faire prendre une trop grande ampleur à tout cela. Il a son public, probablement le plus grand en F1 et les gens qui viennent à Silverstone l’adorent. Il y aura toujours des gens qui l’aiment et d’autres non, mais ce qu’il veut, c’est être heureux et performant en piste".

"Quand vous avez une exposition médiatique et que tout ce que vous faites est observé, vous avez besoin de réfléchir sur ce qui est important pour vous, et votre public à domicile l’est énormément. Il y a aussi plein de choses qu’il fait et qui ne sont pas visibles et je dois dire que nous devons lui donner un certain crédit pour ça" conclut Wolff.