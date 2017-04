Le fait que McLaren s’attaque à la fabuleuse aventure de l’Indy 500 le mois prochain trouve principalement sa raison dans l’égo de Fernando Alonso. C’est du moins ce que pense ouvertement le directeur de Mercedes, Toto Wolff.

Récemment, McLaren et Honda ont surpris le monde de la course en annonçant que l’Espagnol ne va pas piloter lors du Grand Prix de Monaco afin de tenter de remporter la célèbre course américaine, qui a lieu le même week-end.

Wolff se montre dubitatif sur l’entreprise de McLaren.

"Les gros titres sont bons pour les sports mécaniques..." lance-t-il.

"Mais de mon point de vue, je ne peux pas comprendre que McLaren ne fasse pas appel à Alonso à Monaco. Il aurait définitivement pu marquer des points, bien que, bien sûr, ce ne soit pas aussi prestigieux qu’un trophée obtenu à Indianapolis."

"Je pense que cela ne consiste qu’à flatter l’égo d’Alonso," conclut l’Autrichien.