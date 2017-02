Mercedes F1 va-t-elle réussir à maintenir sa domination malgré le bouleversement technique qu’offre cette nouvelle saison de Formule 1 ?

Les autres équipes espèrent évidemment que non et que la hiérarchie sera à nouveau bousculée, comme elle l’a été en 2009 et en 2014, lorsque le sport avait également procédé à de grands changements.

Toto Wolff, le patron de l’équipe de Brackley, reconnait que les chances de s’être trompé pendant l’hiver sont importantes.

"Quand il y a un tel changement de règles, cela crée autant d’opportunités que de risques. Nous avons fixé ce que nous croyons être des objectifs agressifs à atteindre. Nous mettons tout en oeuvre pour les atteindre sur notre W08. Mais ces objectifs sont-ils assez élevés par rapport aux autres équipes ? D’autres feront-ils mieux que nous ? Nous ne le savons pas," explique l’Autrichien.

"Qu’il y ait ou non de nouvelles règles techniques, l’intersaison reste toujours une période de l’année où tous les acteurs de la F1 sont très sceptiques, où tout le monde se pose des questions. A-t-on fait un assez bon travail ?"

"Chez Mercedes, cela a toujours été dans notre mentalité de nous remettre en question. Ce n’est pas facile mais c’est comme ça que nous fonctionnons."

Wolff révèle que les fans seront surpris en bien d’ici quelques jours, lors des premières présentations.

"Ces nouvelles F1 sont vraiment spectaculaires. Je suis très impatient de les voir en piste parce qu’elles vont aller beaucoup plus vite. Elles seront bien plus physiques pour les pilotes."