Toto Wolff a tenu à saluer la nouvelle liberté pour les équipes de Formule 1 de diffuser de nombreux contenus audios, photos et surtout vidéos sur les réseaux sociaux.

L’équipe Mercedes, comme les autres, en a bien profité à Barcelone, en diffusant de nombreuses séquences en direct via ses pages Facebook et Twitter. Les images ne sont donc plus uniquement contrôlées par le Formula One Group... dans ces conditions.

"Nous n’aurions pas pu faire autrement que de libérer cela," déclare aujourd’hui Wolff.

"Pour atteindre les jeunes, il faut passer par le numérique. La Formule 1 a besoin de combler ce vide et de transformer le produit qu’elle propose pour y parvenir."

Reste à savoir ce que les équipes auront le droit de faire ou non lors des week-ends de Grands Prix. Des "directs" depuis le paddock, au moins ?