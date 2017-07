Après un Grand Prix de Silverstone achevé par un très concluant doublé, Mercedes s’apprête de nouveau à croiser le fer contre Ferrari, ce week-end en Hongrie. A priori, le circuit serait plutôt favorable aux Rouges, mais les progrès indiscutables des Flèches d’Argent laissent planer le doute.

Mercedes a pris un « petit matelas d’avance » selon Toto Wolff au classement des constructeurs. Mais pas question de se relâcher du côté de l’équipe allemande.

« Nous sommes à la moitié de la saison et les choses sont assez équilibrées pour le moment. Mais ce n’est pas important aujourd’hui. Il n’y a pas de prix décernés pour ceux qui sont champions à la moitié de la saison. Nous nous inquiéterons des points plus tard. »

« La première moitié de saison fut mitigée pour nous. Dès le départ, il était clair que nous aurions une véritable bataille contre Ferrari, et très vite, nous avons pu voir que cette saison avait une chance de devenir un classique. C’était un départ cahoteux pour nous, puisque nous n’avons pas d’abord trouvé les bons réglages pour faire fonctionner notre voiture. Ensuite, nous avons eu un mauvais week-end à Monaco, et comme toujours, vous apprenez plus de vos défaites que de vos victoires. Alors, à partir de là, nous avons commencé à renverser la tendance. »

« Nos pilotes ont été nos plus grandes forces jusqu’à présent. Lewis a connu des week-ends parfaits cette année en Chine, au Canada et à Silverstone en particulier. Sa victoire, devant son public, était chargée en émotions et je suis sûr qu’il aura cette énergie avec lui. Comme nous le voyons chaque week-end, il égale les records de l’histoire de la F1, et se construit une légende digne des plus grands noms du sport. Budapest a toujours été un bon circuit pour lui, mais le passé ne garantit pas les performances d’aujourd’hui. »

« Dans l’autre voiture, Valtteri personnifie la résolution et la combativité de tous les Finlandais. Son éthique le pousse à travailler dur, il a une approche méthodique des choses, et un grand talent naturel. J’ai le sentiment qu’il s’améliore à chaque week-end, et il est un pilote plus complet qu’au début de la saison. »

Toto Wolff est conscient que Mercedes pourrait avoir le sentiment d’avoir déjà fait la différence contre Ferrari au niveau des évolutions et de la performance brute ; c’est pour cela qu’il sonne le tocsin pour chasser tout relâchement.

« Nous nous dirigeons pour Budapest, la dernière course avant la trêve estivale. Nous avons profité d’un week-end fantastique à Silverstone mais cela appartient désormais aux livres d’histoire. Nous devons faire de nouveau le travail dès les premiers essais libres en Hongrie. Nos rivaux seront déterminés pour revenir fort, et nous devons l’anticiper. Il n’y a pas du tout d’autosatisfaction chez Mercedes, simplement une détermination résolue à faire le travail. »