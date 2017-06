Le directeur de Mercedes F1 a provoqué la surprise cette semaine avec ses révélations.

Selon Toto Wolff, Nico Rosberg était "le plus vicieux" dans la relation qui l’opposait à Lewis Hamilton, l’Allemand utilisant selon lui toutes les armes psychologiques à sa disposition.

Aujourd’hui, Wolff reconnait qu’il a "un peu trop balancé" sur Rosberg, qui ne lui en a d’ailleurs pas tenu rigueur.

"Je ne ferai pas la même erreur une deuxième fois," confie Wolff.

"Cela a fait un bon gros titre dans les médias !"

Mais Wolff a souhaité préciser sa pensée : "La rivalité qu’il y a entre deux coéquipiers qui luttent pour une victoire en course, ou pour le championnat, est intense."

"Elle est intense sur la piste et en dehors. On a bien vu que dans chaque grande rivalité – comme celle entre Senna et Prost – qu’il n’y a jamais d’harmonie. C’est ce que je voulais dire."