Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, a tenu à prendre une position différente de son pilote, Lewis Hamilton.

Ce dernier a clairement accusé Ferrari d’avoir fait le jeu stratégique de Sebastian Vettel lors du Grand Prix de Monaco, affirmant donc que la Scuderia était maintenant derrière l’Allemand pour le championnat pilotes.

Le Britannique, qui ne jouit pas d’une position de n°1 chez Mercedes pour le moment, s’inquiète donc indirectement de voir Vettel s’envoler vers le titre pilotes plus rapidement qu’il ne pourrait le faire s’il devait continuer à partager les points avec Valtteri Bottas.

"Je ne pense que nous avons besoin d’un numéro 1" a toutefois clarifié Hamilton depuis ses propos après la course de Ferrari et Vettel. "Il est important que nous travaillons en équipe. Il pourrait cependant y avoir des situations, plus tard, où cela pourrait être utile. Mais le plus facile est de s’assurer d’être devant Ferrari pour éviter le scénario de dimanche."

Pour le directeur autrichien donc, Ferrari n’a pas pu favoriser Vettel. le quadruple champion du monde a affirmé quelques heures après la course qu’il était impossible de prédire quelle stratégie fonctionnerait le mieux : s’arrêter plus tôt ou plus tard pour le premier et unique arrêt.

"Je suis d’accord avec Sebastian," dit Wolff. "Ce n’était pas clair à ce moment de la course de savoir comment les pneus allaient fonctionner. Il fallait qu’ils choisissent un de leurs deux pilotes pour s’arrêter en premier afin de passer des ultra aux super tendres. Et ça c’est passé comme ça : les super tendres neufs n’étaient pas encore assez rapides face aux ultra tendres usés."

"Sebastian a donc pu continuer à signer d’excellents tours. Je pense aussi qu’il était plus rapide que Kimi, une fois la voie libre il a pu aussi profiter de ça. En course, il avait clairement le meilleur rythme. Ca lui a donné l’opportunité de passer Kimi mais je ne pense pas que Ferrari ait pu le voir arriver."

"Au final, c’est le bon résultat pour leur équipe et pour le championnat pilotes mais je ne pense pas que Ferrari a orchestré ça. Ils sont maintenant dans la position où nous étions, où nous devions parfois expliquer lors des doublés pourquoi c’est le bon pilote, ce jour-là, qui a gagné."