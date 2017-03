Toto Wolff et son pilote Lewis Hamilton s’attendaient probablement à remporter la victoire aujourd’hui en Australie, mais Sebastian Vettel et sa Ferrari les ont privés de cette joie en se montrant tout simplement les meilleurs.

"Parfois on gagne et parfois on perd," déclare Toto Wolff, le patron de l’équipe Mercedes. "Ferrari avait la voiture la plus rapide. Ils nous ont mis sous pression depuis le début et c’est ce qui nous a fait perdre. L’écart n’est pas énorme. Lewis (Hamilton) a été gêné par Verstappen, mais ce dernier se battait pour sa position. C’est la course !"

"Nous avons atteint l’objectif de faire durer les pneus plus longtemps tout en poussant très fort, mais d’autres ont probablement fait mieux que nous. Sebastian (Vettel) était très rapide et il a réussi à rester dans la boîte de Lewis et avec le recul, on se dit qu’on aurait peut-être pu pousser un peu plus fort. On perd beaucoup d’adhérence et des appuis aérodynamiques lorsqu’on est dans le sillage d’une voiture, mais Ferrari a réussi à le faire et ils avaient donc la meilleure voiture," poursuit Wolff.

"Nous avions un peu peur que Lewis remonte en piste derrière Max (Verstappen) et Kimi (Raikkonen) et c’est ce qui est arrivé. Ferrari a bien joué sur ce coup."

Voilà qui promet donc une saison plus difficile que les trois précédentes.

"Nous avions déjà vu en essais privés que la Ferrari était très compétitive et ici en qualification elles étaient aussi très rapides. Cette saison sera probablement bien plus stressante que la précédente, mais c’est comme ça. Le circuit de Shanghai est très différent et nous verrons bien comment cela se passera là-bas," ajoute-t-il.

"Ce n’est plus Noël, il faudra maintenant ne plus faire une seule faute pour gagner face à eux. Mais on ne peut pas encore parler d’un nouvel ordre mondial après une seule course. Nous avons toutefois des leçons à tirer de ce Grand Prix."