Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, n’a aucune inquiétude concernant les relations de travail entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, qui constituent un nouveau duo pour l’équipe championne du monde.

Hier, le père de Lewis, Anthony Hamilton, prévenait le Finlandais que son fils était un tueur. Rien de moins !

"Je pense qu’il y aura un équilibre qui fonctionnera entre Valtteri et Lewis," confie aujourd’hui Wolff.

"Ils ont deux personnalités très différentes et, pour nous, il était très important de réussir à remplacer Nico de bonne manière. Nico avait un certain rôle (plus technique) dans l’équipe et Valtteri correspond à peu près à ce rôle."

"Nous croyons que l’interaction et la dynamique entre nos deux pilotes vont bien fonctionner. Ils se respectent l’un l’autre et, pour le moment, d’après ce que j’ai vu, Valtteri s’intègre très bien."

Reste à savoir si les deux pilotes disposeront d’une machine toujours aussi performante cette année, avec des règlements bouleversés. Comment se présente la W08 ?

"Il n’y a pas de drame majeur à l’usine, c’est le plus important !" sourit Wolff. "Mais quand vous poussez pour rechercher de la performance, vous poussez toujours à la limite. Et c’est pour ça que ces jours-ci c’est très tendu dans nos usines à Brackley et à Brixworth. Nos ingénieurs poussent à fond pour que le châssis et le moteur atteignent le niveau de performance que nous avons fixé."

"Il faut aussi que tous les éléments soient fiables et, ensuite, il faut assembler la première voiture. C’est vraiment l’époque de l’année où c’est le plus intense !"

Wolff a lui-même vécu un hiver très intense.

"Ah oui, il n’y a pas vraiment eu de temps pour se reposer et recharger les batteries avec tous ces coups de fil à passer (pour Rosberg et Lowe). Le téléphone est une chose mais il y a eu surtout pas mal de décisions à prendre. Nico d’un côté, Paddy de l’autre, pour rendre une équipe plus forte il faut évaluer prudemment toutes les décisions. C’est pourquoi chaque jour est important."