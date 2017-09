Toto Wolff, par nature « raisonnablement optimiste » comme le veut le discours officiel en F1, n’imaginait certainement pas voir ses deux voitures sur le podium à l’arrivée du Grand Prix de Singapour. Le carambolage du premier virage en aura donc décidé autrement.

« Ce matin, nous nous sommes réveillés avec un mauvais sentiment, nous parlions de limiter les dégâts. 12 heures plus tard, nous sommes P1 et P3. C’est pourquoi nous aimons la course auto. Lewis avait été tant malchanceux l’an dernier… »

Par-dessus le marché, la Scuderia Ferrari repart absolument bredouille de la cité-État. Toto Wolff est toutefois loin de parader.

« Je gère cette écurie et je donne ma vie pour qu’elle réussisse. Quand votre principal concurrent perd des points comme cela, je peux sentir à quel point c’est mauvais pour cette équipe. »

On connait le gagnant de l’accrochage du départ : Lewis Hamilton. Mais quid du coupable ? Le directeur de Mercedes a-t-il un nom à livrer à la presse ?

« C’est difficile à dire. Je pense que Sebastian Vettel n’a pas vu que Kimi Räikkönen était à l’intérieur. Il a essayé de bloquer Max Verstappen, qui serait allé à gauche s’il avait eu de l’espace. »

« Si ç’avait été nos pilotes, je n’aurais pas été content. Nous avons connu cette situation par le passé [en Espagne, en 2016]. Ferrari était sous pression maximale après Monza. Ce sont des professionnels. Ils vont analyser cela, ils ont deux semaines avant la Malaisie. »

En performances pures, sur ce circuit sinueux, la Mercedes n’était néanmoins pas la plus rapide, du moins sur le sec.

« Nous essayons d’avoir le meilleur compris en termes d’ADN de la voiture. Singapour était l’une de nos pires courses par le passé. Récolter tant de points, c’est inattendu, mais on prend ! Il y a quelques circuits à venir qui conviennent à notre voiture. Peut-être qu’au Mexique et qu’à Abu Dhabi, ce ne sera pas génial néanmoins. Nous devons tirer les leçons de ce dimanche. »