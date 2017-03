Les performances de Valtteri Bottas n’étaient pas suffisantes lors des essais de Barcelone, les patrons de Mercedes en ont convenu.

Mais le Finlandais n’a guère rassuré Toto Wolff et Niki Lauda hier, en signant des temps à 5 dixièmes de Lewis Hamilton.

Cela n’allait guère mieux ce matin lors des Libres 3. Et même si le Finlandais devance Lewis Hamilton, ce dernier a perdu plusieurs dixièmes dans son tour rapide suite à une erreur.

Alors faut-il s’inquiéter ? Pas encore selon Wolff.

"Valtteri a évidemment une grande mission devant lui : remplacer Nico Rosberg. C’est le champion du monde en titre et Valtteri doit faire en sorte de prendre sa place. Il a eu deux bonnes journées d’essais à Barcelone, à la fin, son travail avec les ingénieurs se passent très bien aussi et ce n’est, ici, que son premier week-end de course. Attendons un peu avant de juger," dit-il.

"Je pense que Valtteri a en tout cas le bon esprit pour notre équipe. Il doit maintenant trouver ses marques et se défier lui-même pour atteindre le niveau de Lewis, probablement le meilleur pilote de Formule 1 de cette génération. Je reste très confiant que Valtteri trouvera le rythme et sa place chez nous."